Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este miércoles 9 de septiembre a las 14 horas

Archivo - 15/11/2019 Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este miércoles, 9 de septiembre, hasta las 14 horas:

· Moreno anuncia 46,2 millones en ayudas para Granada para paliar los efectos de los terremotos en la provincia

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado un paquete global por 46,2 millones de euros que se destinará a Granada capital y sus municipios más afectados por los efectos de la serie sísmica de agosto, así como para el Conjunto Monumental de la Alhambra. Los 46,2 millones de euros serán principalmente para afrontar los daños en infraestructuras municipales, sanitario-educativas, judiciales, en viviendas y también en la Alhambra.(Leer más https://acortar.link/pXrDd5)

· Subdelegado en Málaga apunta a problemas entre bandas de narcotráfico como hipótesis principal del tiroteo en Marbella

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha asegurado que la primera hipótesis del tiroteo ocurrido este pasado martes en la localidad malagueña de Marbella que se saldó con un herido de bala y tres detenidos "apunta a problemas entre bandas de narcotraficantes". Así, ha precisado que "afortunadamente la intervención de la Policía, tanto Local como Nacional, llevó a la detención inmediata de los supuestos causantes del tiroteo", dos holandeses y un danés; mientras que la persona herida leve es otro ciudadano de Holanda. (Leer más https://acortar.link/u9cWjR)

· Muere un hombre de 59 años tras caer desde un tejado en Gibraleón (Huelva)

Un hombre ha fallecido en la mañana de este miércoles tras caer desde un tejado en Gibraleón (Huelva), según informa el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía. El aviso se ha recibido a las 9,15 horas, en el que se alertaba de un hombre caído desde un tejado mientras trabajaba en el Polígono Colmenilla. La Guardia Civil y los sanitarios han confirmado que el varón, de 59 años, estaba realizando labores de mantenimiento cuando ha caído y ha resultado fallecido. (Leer más https://acortar.link/296nAT)

· Greenpeace ve "decisivo" el paso de la Junta para demoler El Algarrobico ante la "falta de cooperación" municipal

La organización ecologista Greenpeace ha aplaudido el paso "decisivo" dado por la Consejería de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio para, mediante un nuevo expediente, restablecer la legalidad urbanística en el paraje de El Algarrobico, en Carboneras (Almería), frente a la "falta de cooperación" que, según consideran, se ha dado por parte del Ayuntamiento a la hora de plantear el derribo del hotel. (Leer más https://acortar.link/829GhE)

· Teresa Rodríguez apunta "venganza sindical" en el caso por el que Fiscalía pide 18 años de inhabilitación para 'Kichi'

La corpotavoz de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, ha apuntado a una "venganza sindical" el caso por el que la Fiscalía pide 18 años de inhabilitación para el exalcalde de Cádiz José María González 'Kichi', al considerar que un asesor contratado por el entonces partido de gobierno 'Por Cádiz Sí se Puede' y que "no tenía la condición de funcionario público, personal laboral ni personal eventual accedió de manera continuada a información de carácter reservado". (Leer más https://acortar.link/W31pXb)