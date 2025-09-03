Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este miércoles 3 de septiembre a las 19 horas

Archivo - Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía. - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este miércoles 3 de septiembre hasta las 19 horas:

. Rescatan los cadáveres de siete migrantes que iban a bordo de pateras en aguas de Níjar y Carboneras (Almería)

Los cuerpos de siete personas de origen extranjero que iban a bordo de distintas pateras han sido rescatados a lo largo de este miércoles en aguas de Carboneras y Níjar (Almería) sin que, por el momento, se descarte el hallazgo de nuevos cadáveres. (Leer más https://acortar.link/pOCqSX)

. La Junta critica "incumplimiento" del Gobierno al Estatuto de Autonomía por "falta de información" sobre Gibraltar

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha criticado la "falta de transparencia y de información e incumplimiento del Estatuto de Autonomía --por parte del Gobierno-- en cuanto a la información obligatoria que debería contar" sobre el acuerdo con Gibraltar. (Leer más https://acortar.link/ysFbrQ)

. Investigan como intento de homicidio de un hombre a su esposa el incendio de su casa de Roquetas de Mar (Almería)

La Guardia Civil investiga como un intento de homicidio en el ámbito de la violencia de género el incendio de una vivienda durante la pasada noche en Roquetas de Mar (Almería), en el que un hombre y su pareja sentimental, ambos de casi 60 años, resultaron heridos. (Leer más https://acortar.link/UgrkuL)

. Localizado un niño de 12 años cuando trasladaba droga, un arma de fuego y más de 70 cartuchos en Granada

La Policía Nacional ha localizado en el distrito Norte de Granada a un niño de 12 años que trasladaba drogas, un arma de fuego, cartuchos y otros objetos. El menor manifestó que una persona desconocida se le había acercado en la calle, ofreciéndole 20 euros si trasladaba una bolsa y una mochila a una dirección, diciendo desconocer el menor el contenido de ambas. (Leer más https://acortar.link/q93XcB)

. Moreno reclama al Gobierno que se "europeice" y frene la "fractura" de la solidaridad, la cohesión y la igualdad

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha reclamado este miércoles al Gobierno de Pedro Sánchez que se "europeice" y frene la "fractura" de la solidaridad interterritorial, de la cohesión y de la igualdad que se está produciendo en el país por la adopción de una serie de decisiones que sólo tienen un "objetivo personal" y "de mantenimiento del poder". (Leer más https://acortar.link/7GMlyT)