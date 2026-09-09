Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este miércoles 9 de septiembre a las 19 horas

Archivo - Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía. - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este miércoles, 9 de septiembre, hasta las 19 horas:

· Moreno espera que el Gobierno esté trabajando para que los menores migrantes llegados a Ceuta "vuelvan con sus familias"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha confiado este miércoles en que el Gobierno central esté trabajando ya para que los menores migrantes que llegaron a Ceuta "vuelvan con sus familias", como se ha "comprometido", y además expresaron "públicamente" los ministros del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares. (Leer más https://acortar.link/W31pXb)

· Subdelegado en Málaga apunta a problemas entre bandas de narcotráfico como hipótesis principal del tiroteo en Marbella

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha asegurado que la primera hipótesis del tiroteo ocurrido este pasado martes en la localidad malagueña de Marbella que se saldó con un herido de bala y tres detenidos "apunta a problemas entre bandas de narcotraficantes". Así, ha precisado que "afortunadamente la intervención de la Policía, tanto Local como Nacional, llevó a la detención inmediata de los supuestos causantes del tiroteo", dos holandeses y un danés; mientras que la persona herida leve es otro ciudadano de Holanda. (Leer más https://acortar.link/u9cWjR)

· Muere un hombre de 59 años tras caer desde un tejado en Gibraleón (Huelva)

Un hombre ha fallecido en la mañana de este miércoles tras caer desde un tejado en Gibraleón (Huelva), según informa el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía. El aviso se ha recibido a las 9,15 horas, en el que se alertaba de un hombre caído desde un tejado mientras trabajaba en el Polígono Colmenilla. La Guardia Civil y los sanitarios han confirmado que el varón, de 59 años, estaba realizando labores de mantenimiento cuando ha caído y ha resultado fallecido. (Leer más https://acortar.link/296nAT)

· PSOE-A, Por Andalucía y Adelante vetan el debate en el Parlamento de una PNL del PP-A y parte de otra de Vox sobre Ceuta

Los grupos de izquierda que conforman la oposición al Gobierno andaluz en el Parlamento --PSOE-A, Adelante Andalucía y Por Andalucía-- han forzado este miércoles que no se vaya a debatir la semana que viene en el Pleno de la Cámara una proposición no de ley (PNL) del Grupo Popular y parte de otra del grupo Vox sobre la crisis registrada en Ceuta este verano tras la llegada masiva de inmigrantes a la ciudad autónoma el pasado mes de julio. (Leer más https://acortar.link/8ow1tl)

· CSIF y UGT instan a la Junta a cubrir las "necesidades" de los colegios andaluces y a cumplir los acuerdos firmados

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha alertado este miércoles sobre el estado de la educación pública andaluza al inicio del curso 2026/2027 que comienza "con más necesidades que recursos en las aulas", a pesar de los avances que se han implementado gracias al acuerdo firmado con los sindicatos. Así, CSIF pone el acento en el hecho de que los centros afrontan el nuevo curso con plantillas que "no están plenamente cubiertas, existe una creciente presión sobre los profesionales que atienden a la diversidad y el sistema educativo andaluz se sitúa a la cola según el informe PISA". (Leer más https://acortar.link/dbw3We)