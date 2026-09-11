Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este viernes 11 de septiembre a las 14 horas

Archivo - 15/11/2019 Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este viernes, 10 de septiembre, hasta las 14 horas:

· La Cámara de Cuentas cifra en 4.333 millones al año la "insuficiencia" del actual sistema de financiación para Andalucía

La Cámara de Cuentas ha realizado un informe de fiscalización sobre los resultados para Andalucía del sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común en el que apunta que "los recursos del Fondo de Garantía" de servicios públicos fundamentales "solo cubrieron el 78,48% del gasto liquidado, generando una insuficiencia de 4.333,15 millones de euros anuales" en dicha región. (Leer más https://acortar.link/Wgshyl)

· Moreno respalda la respuesta de Feijóo a la crisis en Ceuta: "Está donde a Sánchez aún se le espera"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha manifestado este viernes que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, está donde al jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, "aún se le espera", en la defensa del interés general de los españoles y de la integridad territorial de la nación. (Leer más https://acortar.link/CiQNyO)

· Lora del Río (Sevilla) reparte garrafas de agua entre los vecinos por el corte del suministro por una avería en la red

El Ayuntamiento de Lora del Río (Sevilla) ha activado un plan de contingencia para poder garantizar el suministro de agua potable en el municipio como consecuencia de una avería en la red que ha obligado a cortar el suministro. El plan se activó este pasado jueves cuando empezaron a repartirse garrafas de ocho litros de agua por vivienda y continúa este viernes con la llegada de nuevos camiones de agua. El reparto se está haciendo en la caseta municipal, de 10,00 a 13,00 horas y de 16,00 a 21,00 horas. El Ayuntamiento confía en poder recuperar la normalidad "a última hora" de esta jornada. (Leer más https://acortar.link/eQL3Wv)

· Planas insiste en que le gustaría que el comprador de Deóleo sea "español", pero es compraventa privada y no interfiere

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha insistido este viernes en que le gustaría que el comprador de Deóleo fuera "español", pero "evidentemente esta es una compraventa privada que depende del mercado de compradores y vendedores", de manera que ha subrayado que "hay que respetar las reglas del juego". (Leer más https://acortar.link/cPhoHC)

· El alcalde de Algeciras exige firmeza contra el narcotráfico tras alertar la Fiscalía sobre su "radicalización violenta"

El alcalde de Algeciras y senador por Cádiz, José Ignacio Landaluce, ha exigido al Gobierno de Pedro Sánchez que actúe "de una vez por todas y de manera contundente" contra el narcotráfico y contra quienes lo ejercen y promueven, después de que la Fiscalía General del Estado haya recogido en su informe anual de 2025 la "radicalización violenta" de los clanes y grupos criminales, con especial afección en la comarca gaditana del Campo de Gibraltar y su entorno. (Leer más https://acortar.link/qtOr2S)