Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este viernes 11 de septiembre a las 19 horas

Archivo - 15/11/2019 Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este viernes, 10 de septiembre, hasta las 19 horas:

· Moreno anuncia que "todos los compromisos" con la universidad pública estarán recogidos en el Presupuesto de 2027

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado este viernes que en el proyecto de Ley de Presupuestos de la comunidad de 2027 estarán recogidos "todos los compromisos" adquiridos con las universidades --especialmente, los que tienen que ver con la masa salarial de los trabajadores, tanto complementos de docencia e investigación como las subidas salariales impuestas por el Gobierno central--. Eso significará, según sus palabras, "duplicar el incremento de 2026". Las cuentas en vigor suponen 2.057 millones de euros --1.826 millones sólo para la financiación de las universidades--, un incremento del 3,6% respecto al ejercicio anterior, tal como informó la Consejería de Universidades, Investigación e Innovación de la anterior legislatura. (Leer más https://acortar.link/FTMHsu)

· La Cámara de Cuentas cifra en 4.333 millones al año la "insuficiencia" del actual sistema de financiación para Andalucía

La Cámara de Cuentas ha realizado un informe de fiscalización sobre los resultados para Andalucía del sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común en el que apunta que "los recursos del Fondo de Garantía" de servicios públicos fundamentales "solo cubrieron el 78,48% del gasto liquidado, generando una insuficiencia de 4.333,15 millones de euros anuales" en dicha región. (Leer más https://acortar.link/Wgshyl)

· Muere un hombre en Jerez (Cádiz) al ser atropellado por una furgoneta en un paso de peatones

Un hombre de unos 60 años de edad ha fallecido este viernes 11 de septiembre después de que haya sido atropellado por un vehículo cuando cruzaba por un paso de peatones en la avenida de Lebrija, en la zona del Almendral. (Leer más https://acortar.link/HkRx9c)

· Moreno respalda la respuesta de Feijóo a la crisis en Ceuta: "Está donde a Sánchez aún se le espera"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha manifestado este viernes que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, está donde al jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, "aún se le espera", en la defensa del interés general de los españoles y de la integridad territorial de la nación. (Leer más https://acortar.link/CiQNyO)

· Lora del Río (Sevilla) reparte garrafas de agua entre los vecinos por el corte del suministro por una avería en la red

El Ayuntamiento de Lora del Río (Sevilla) ha activado un plan de contingencia para poder garantizar el suministro de agua potable en el municipio como consecuencia de una avería en la red que ha obligado a cortar el suministro. El plan se activó este pasado jueves cuando empezaron a repartirse garrafas de ocho litros de agua por vivienda y continúa este viernes con la llegada de nuevos camiones de agua. El reparto se está haciendo en la caseta municipal, de 10,00 a 13,00 horas y de 16,00 a 21,00 horas. El Ayuntamiento confía en poder recuperar la normalidad "a última hora" de esta jornada. (Leer más https://acortar.link/eQL3Wv)