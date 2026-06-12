Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este viernes 12 de junio a las 19 horas

Archivo - 15/11/2019 Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este viernes 12 de junio hasta las 19 horas:

· Dimite el interventor general de la Junta, Miguel Ángel Figueroa, que trabajó en la SEPI presidida por Vicente Fernández

Miguel Ángel Figueroa Teva ha dimitido como interventor general de la Junta, cargo para el que fue nombrado por el Consejo de Gobierno andaluz el 8 de enero del pasado año 2025, y que depende orgánicamente de la Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social. Con anterioridad a su nombramiento como interventor general de la Junta, Miguel Ángel Figueroa trabajó en la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), en la etapa en la que la presidía Vicente Fernández, actualmente investigado en el marco de la presunta trama vinculada a la exmilitante socialista Leire Díez, que supuestamente intentaba desestabilizar causas judiciales que afectan al PSOE y al Gobierno. (Leer más https://acortar.link/fzJgVY)

· Aguirre prevé el pleno de investidura de Moreno a mediados de julio y ve posible que el PP ceda a Vox puestos en la Mesa

El recién reelegido presidente del Parlamento, Jesús Aguirre, ha considerado este viernes que el pleno de investidura al que se sometería el actual presidente en funciones de la Junta y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, podría celebrarse en la primera quincena de julio. (Leer más https://acortar.link/lYXRNq)

· Suspendido un profesor investigado por agresión sexual a una alumna menor en un instituto de Málaga

Un profesor de un instituto de Málaga capital está siendo investigado por presunta agresión sexual a una alumna menor y ha sido suspendido en funciones de manera cautelar. El hombre de 45 años, según han confirmado a Europa Press fuentes policiales, fue detenido por la Policía Nacional a principios de este mes de junio y la investigación sigue abierta. (Leer más https://acortar.link/aJ0eRl)

· El Infoca da por controlado el incendio forestal de Villanueva de los Castillejos (Huelva)

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias en funciones, Antonio Sanz, ha informado de que el Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, el Plan Infoca, ha dado por controlado a las 14,30 horas de este viernes el incendio forestal declarado el pasado lunes en Villanueva de los Castillejos, que se extendió también a los municipios de San Bartolomé de la Torre y Gibraleón, y que ha afectado a alrededor de 5.000 hectáreas. (Leer más https://acortar.link/ByMDlg)

· La jueza incluye en la causa de Adamuz (Córdoba) las advertencias de los maquinistas hace un año sobre la vía

La jueza de la plaza número 2 del Tribunal de Instancia de Montoro (Córdoba), que lleva el caso del siniestro ferroviario de Adamuz, en el que murieron 46 personas y hubo más de 120 heridos en la tarde del domingo 18 de enero, ha acordado incluir en la causa el escrito emitido por el secretario del Área Técnica del Sindicato Español de Maquinistas y Ayudantes Ferroviarios (Semaf) de 8 de agosto de 2025 dirigido a Adif y en el se comunicaba "la preocupación por el estado general de las líneas", y en particular de la red de Alta Velocidad entre Madrid y Sevilla, junto a otras. (Leer más https://acortar.link/SyA03U)