Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este viernes 26 de diciembre a las 14 horas

Archivo - 15/11/2019 Las Cinco Noticias Más Importantes De Europa Press Andalucía - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este viernes 26 de diciembre hasta las 14 horas:

· Detenido el condenado por el crimen del pozo de Cartaya, uno de los prófugos más buscados de España

Agentes de la Policía Nacional detuvieron el pasado lunes a José María Pavón Pereira, prófugo incluido en la campaña 'Los 10 más buscados', reclamado por un delito de asesinato con alevosía y otro de asesinato con ensañamiento a la pena de 41 años de prisión, por asesinar a dos hombres cuyos cadáveres fueron hallados en un pozo de una finca en Cartaya (Huelva) en 2019. Este hombre se encontraba escondido en una nave lejos del municipio onubense. (Leer más https://acortar.link/1h2gKX)

· Muere una menor de 17 años atropellada tras un accidente en la A-7 en Huércal-Overa (Almería)

Una menor de 17 años de edad ha fallecido cuando era trasladada en ambulancia al Hospital de La Inmaculada de Huércal-Overa (Almería) tras haber sufrido un atropello en la autovía A-7 a su paso por la mencionada localidad en la noche de este jueves. (Leer más https://acortar.link/TmzAuW)

· La Junta afirma que Montero "no tiene credibilidad y está chamuscada" tras sus palabras sobre "copago" en sanidad andaluza

El consejero andaluz de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha rechazado este viernes las manifestaciones de la vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de Hacienda y secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, en las que expresaba su preocupación por un posible "copago" en la sanidad pública andaluza, apuntando que "no tiene credibilidad y está chamuscada". (Leer más https://acortar.link/YgV8Pg)

· Sierra Nevada se acerca a los 70 kilómetros esquiables en un fin de semana que podría traer nuevas nevadas

La estación de esquí de Sierra Nevada se acerca este viernes a los 70 kilómetros esquiables en un fin de semana en el que la previsión meteorológica apunta a posibles nevadas, especialmente el domingo, en la que es la mejor Navidad de los últimos años en el recinto invernal.

Este viernes el macizo granadino ofrece "un día espectacular", según destacan a Europa Press fuentes de Cetursa Sierra Nevada. Predominan los cielos poco nubosos y no se esperan precipitaciones ni tormentas. (Leer más https://acortar.link/wX5Djg)

· Prisión para un joven por presuntos malos tratos y agresión sexual a su novia menor en Málaga

La Policía Nacional ha detenido a un joven de 19 años como presunto autor de un delito de malos tratos y agresión sexual, según han confirmado fuentes policiales. El joven, tras ser puesto a disposición judicial el pasado lunes, ingresó en prisión y su pareja, al parecer, es una menor y está embarazada. (Leer más https://acortar.link/Mti8Ky)