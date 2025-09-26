Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este viernes 26 de septiembre a las 14 horas

Archivo - 15/11/2019 Las Cinco Noticias Más Importantes De Europa Press Andalucía - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este viernes 26 de septiembre:

· Turull (Junts) acusa a Andalucía de subvencionar el gimnasio y gastos de las mascotas con "dinero de los catalanes"

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha acusado este viernes a la Junta de Andalucía de promover deducciones fiscales a sus ciudadanos, como la cuota del gimnasio y los gastos veterinarios de las mascotas, "con el dinero de los catalanes". (Leer más https://acortar.link/Cd79yO)

· Moreno exige "respeto" a Turull (Junts) y anuncia otra deducción fiscal en Andalucía: "Lo siento, independentistas"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha reaccionado este viernes a las polémicas declaraciones del secretario general de Junts, Jordi Turull, sobre las rebajas de impuestos en la comunidad andaluza, exigiendo "respeto" y anunciando otra nueva deducción fiscal. "Lo siento, independentistas", ha dicho. (Leer más https://acortar.link/QeNGs7)

· Montero responde a Turull (Junts) que "los andaluces no viven de las subvenciones de nadie"

La vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de Hacienda y secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha replicado este viernes al secretario general de Junts, Jordi Turull, que "los andaluces no viven de las subvenciones de nadie". (Leer más https://acortar.link/4MBuZ0)

· La Policía desmantela "un bosque de marihuana" en un paraje de difícil acceso de El Ejido (Almería)

La Policía Nacional en El Ejido (Almería) ha desmantelado en una zona de difícil acceso del paraje de Almerimar, dentro de la denominada Operación Charco, lo que ha denominado un "bosque de marihuana", ya que en este lugar oculto se han incautado de 2.180 plantas de cannabis sativa, con un peso bruto de 626 kilogramos. (Leer más https://acortar.link/Ibhezh)

· Planas ve bien que la Junta asuma su competencia por la lengua azul: "No es cuestión de que el Gobierno solucione todo"

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha dicho este viernes que ve "muy bien" que la Junta de Andalucía asuma sus competencias por la vacunación del ganado ante la enfermedad de la lengua azul, porque, según ha expuesto, "no es cuestión de que el Gobierno solucione todo". (Leer más https://acortar.link/yaYPpj)