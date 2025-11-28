Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este viernes 28 de noviembre a las 14 horas

Archivo - 15/11/2019 Las Cinco Noticias Más Importantes De Europa Press Andalucía - EUROPA PRESS - Archivo

· La AN absuelve al joven acusado de yihadismo en Algeciras pero ordena que entre en un centro psiquiátrico

La Audiencia Nacional (AN) ha decidido absolver a Yassine Kanjaa, el joven acusado de asesinar por motivos yihadistas a un sacristán en Algeciras (Cádiz) el 25 de enero de 2023, al apreciar la eximente completa de alteración psiquiátrica, pero ha ordenado que sea internado en un centro psiquiátrico penitenciario por un plazo máximo de 30 años, sin que pueda salir sin autorización del tribunal. (Leer más https://acortar.link/4nKKkP)

· El juez cita a la consejera Catalina García el 20 de enero como testigo por los contratos de emergencia del SAS

El juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla ha citado a declarar como testigo el próximo 20 de enero de 2026 a la actual consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García, en el marco de las diligencias previas sobre la contratación de emergencia en el Servicio Andaluz de Salud (SAS) durante la pospandemia de coronavirus una vez que el Estado derogó la normativa que propició esa modalidad de contratación, contemplada a su vez dentro de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP). (Leer más https://acortar.link/jXWDh5)

· Herido un legionario durante un ejercicio de fuego real en el campo de maniobras de Viator (Almería)

Un legionario ha resultado herido en la tarde de este jueves durante la realización de un ejercicio de fuego real en el Campo de Maniobras 'Álvarez de Sotomayor' de la base militar de Viator (Almería). Según informa Defensa en un comunicado, el legionario pertenece a la VII Bandera Valenzuela y fue trasladado al Hospital Universitario Torrecárdenas de la capital para ser tratado de urgencia. (Leer más https://acortar.link/fNCgh1)

· Moreno ve justificada la manifestación del PP ante un Gobierno "acorralado por la corrupción": "Intentaré ir"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha considerado justificada la manifestación que el PP ha convocado el domingo en Madrid frente a la "corrupción" del Gobierno de Pedro Sánchez, aunque no ha aclarado si acudirá. (Leer más https://acortar.link/N1AOS9)

· El ERE de Telefónica afecta a más de la mitad de la plantilla en seis provincias andaluzas

Más de la mitad de la plantilla de Telefónica en seis de las ocho provincias andaluzas podría verse afectada por el ERE planteado por la compañía, con Sevilla y Málaga como provincias más afectadas, y el 47,03% del total regional. Así lo ha señalado el responsable del sector de telecomunicaciones de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO Andalucía, Miguel Ángel Ojeda, quien ha cifrado en 592 --de los 1.259 trabajadores que hay actualmente en la región-- los trabajadores inicialmente incluidos en el proceso en la comunidad, aunque espera que la cifra final "se reduzca bastante" conforme avancen las reuniones. (Leer más https://acortar.link/RwWaQt)

