Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este viernes 31 de octubre a las 14 horas

15/11/2019

SEVILLA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este viernes 31 de octubre hasta las 14 horas:

· Un muerto y un herido grave tras una deflagración en la base de la Legión en Viator (Almería)

Una explosión registrada en el campo de maniobras de la base militar 'Álvarez de Sotomayor' de Viator (Almería), donde tiene su sede La Legión, ha dejado al menos un muerto y un herido grave en la mañana de este viernes. (Leer más https://acortar.link/2d4mWN)

· Muere el hombre herido al caer la estructura de una terraza por un tornado en Gibraleón (Huelva)

El hombre de unos 53 años que resultó herido grave al caerle encima la estructura de un toldo en la calle Juan XXIII de Gibraleón (Huelva) debido al tornado que afectó al municipio el pasado miércoles, finalmente ha fallecido en la noche de este jueves, según han confirmado fuentes municipales a Europa Press. (Leer más https://acortar.link/OHuKLS)

· Diez detenidos cuando descargaban tres toneladas y media de hachís en la costa de Huelva

La Guardia Civil ha detenido a diez personas cuando se encontraban descargando 3.520 kilos de hachís distribuidos en 88 fardos en una embarcación próxima a la costa de Huelva durante una operación en la que se han intervenido además dos vehículos y una embarcación. (Leer más https://acortar.link/ExlCQU)

· Montero urge a la Junta "soluciones efectivas" a la crisis del cribado "más allá de palmaítas en la espalda" a afectadas

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha reclamado este viernes al Gobierno andaluz "soluciones efectivas" tras la crisis del cribado de cáncer de mama con la comunicación de los resultados de mamografías no concluyentes, exigencia que ha presentado como "más allá de esa palmaíta en la espalda" a las asociaciones de mujeres de cáncer y de esa forma "intentar que todo parezca que está bien". (Leer más https://acortar.link/f9Gvos)

· Clausurada una clínica estética en Sevilla acusada de estafar a medio centenar de clientes

La Policía Nacional ha clausurado este viernes una "conocida" clínica estética de Sevilla tras, presuntamente, haber estafado a medio centenar de clientes por incumplimiento de tratamientos previamente pagados. Algunas de las denuncias proceden de otras comunidades autónomas como Madrid. (Leer más https://acortar.link/PBPw9g)