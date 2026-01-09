Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este viernes 9 de enero a las 19 horas

Archivo - 15/11/2019 Las Cinco Noticias Más Importantes De Europa Press Andalucía - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este viernes 9 de enero hasta las 19 horas:

· Andalucía con 4.846 millones sería la CCAA que más aumentaría sus recursos en 2027 con el nuevo modelo de financiación

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha señalado este viernes que Andalucía recibiría unos "4.850 millones de euros" más el próximo año 2027 con la aplicación del nuevo modelo de financiación autonómica que ha presentado su departamento, y ha criticado que la comunidad pudiera "renunciar" a recibir esa cifra adicional por "sectarismo político" del PP, partido que gobierna la Junta actualmente. (Leer más https://acortar.link/a5MIGp)

· Moreno ve un "objetivo electoral" en la reforma de la financiación y exige a Sánchez negociación con todas las CCAA

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha reclamado este viernes al jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, que la reforma del sistema de financiación autonómica se negocie con todas las comunidades, de manera multilateral, para intentar llegar a un "consenso". Moreno ha denunciado que se ha "empezado francamente mal" con el acuerdo "unilateral" del Gobierno central con ERC sobre la financiación de Cataluña. (Leer más https://acortar.link/6FYQA7)

· La familia de Sandra Peña presenta una querella contra el colegio Irlandesas Loreto de Sevilla y su personal docente

La familia de Sandra Peña, la menor sevillana que presuntamente se suicidó el pasado mes de octubre tras sufrir acoso escolar, ha presentado, tal y como advertía hace unos días, una querella contra el colegio Irlandesas Loreto de Sevilla y el personal docente del centro que, presuntamente, habría estado "implicado" en el suicidio de la menor, que tuvo lugar el pasado 14 de octubre. (Leer más https://acortar.link/HFs5vx)

· La madre de Gabriel Cruz pide denunciar perfil falso en redes sociales usando el nombre de su asesina, Ana Julia Quezada

Patricia Ramírez, madre del pequeño Gabriel Cruz, ha publicado en sus redes sociales un llamamiento para que los usuarios ayuden a denunciar un perfil falso en Instagram que utiliza supuestamente la identidad de la mujer que asesinó a su hijo y difunde imágenes del menor fallecido. Ramírez ha publicado capturas de pantalla del perfil y ha pedido apoyo explícito para que la red social elimine esa cuenta, ante el "terrible dolor" que le provoca "ver esa barbaridad". (Leer más https://acortar.link/ctkv0N)

· Dos detenidos en Algeciras cuando custodiaban más de 1.000 kilos de hachís armados con fusiles de guerra

La Policía Nacional de Cádiz ha detenido a dos personas en el marco de la operación LUX contra el tráfico de drogas, cuando se encontraban custodiando más de 1.000 kilogramos de hachís en una casa de campo situada en la zona de Pelayo, en Algeciras, armados con tres fusiles de guerra automáticas tipo Kalashnikov (AK-47) para dar seguridad a la mercancía ilícita. (Leer más https://acortar.link/qzQB82)