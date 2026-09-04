Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este viernes 4 de septiembre a las 14 horas

Archivo - 15/11/2019 Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía. - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este viernes, 4 de septiembre, hasta las 14 horas:

· Andalucía "respeta" el plante de Madrid pero acude al CPFF para explicar su 'no' a un sistema de financiación "injusto"

La vicepresidenta tercera y consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de la Junta de Andalucía, Carolina España, ha dicho que "respeta" la decisión de la Comunidad de Madrid de no acudir a la sesión del Consejo de Política Fiscal y Financiera que abordará el modelo de financiación autonómica que ha propuesto el Ministerio de Hacienda. Ha defendido que la Junta ha entendido que sí debía acudir a esta reunión para explicar las razones del 'no' que va a votar contra un sistema que entienden "injusto". (Leer más https://acortar.link/FakwSf)

· Investigan la aparición de un cadáver en un contenedor de basuras en el centro de Jerez (Cádiz)

La Policía Nacional de Cádiz está investigando la aparición del cadáver de una persona en el interior de un contenedor de basuras en la calle Sevilla, en el centro de Jerez de la Frontera (Cádiz). El cuerpo lo ha encontrado un trabajador municipal en la mañana de este viernes, dando aviso a la Policía Nacional, que ha acordonado la zona a la espera de que se produzca el levantamiento del cadáver por parte del juez. Por el momento se desconocen la identidad del fallecido y las causas de su muerte. (Leer más https://acortar.link/wCHwzC)

· PSOE-A valora la "participación y oportunidad" que sus primarias dan a los militantes para elegir candidatos para 2027

El portavoz del PSOE-A, Francisco Cuenca, ha valorado este viernes las cualidades de las primarias como las que el partido abre ahora en Andalucía de cara a las elecciones locales previstas para mayo de 2027, ya que, según ha subrayado, con ellas el partido "disfruta de lo que le gusta", que es de "la participación, la opinión de los militantes", que tienen con ellas "la oportunidad de decidir cuál es la mejor opción para representar" a los socialistas en las capitales de provincia y municipios de mayor población. (Leer más https://acortar.link/NxctEW)

· Advierten al alcalde de Carboneras (Almería) con una querella si no anula la revisión de licencia del Algarrobico

La asociación para la defensa y conservación del patrimonio cultural, histórico, territorial y medioambiental de Carboneras (Almería), presidida por el exalcalde socialista del municipio Cristóbal Fernández, ha advertido que presentará una querella por prevaricación contra el actual primer edil, Salvador Hernández (CS), si no anula el Pleno que aprobaba la revisión de la licencia del hotel del Algarrobico y se retrotraen las actuaciones para incluir informes técnicos y económicos acordados con votos del PSOE y no adscritos en la sesión previa. (Leer más https://acortar.link/roHB4O)

· Andalucía reconoce su "profunda preocupación" por el "bloqueo" en el conflicto de Airbus: "Hay demasiado en juego"

La consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, ha reconocido este viernes la "profunda preocupación" del Gobierno andaluz por el "bloqueo" de la negociación entre Airbus y los representantes de los trabajadores. Un "bloqueo" que "Andalucía no puede permitirse" porque "hay demasiado en juego". Blanco ha llamado la atención sobre el hecho de que la huelga indefinida en Airbus pone en riesgo "programas estratégicos y un patrimonio industrial y aeronáutico construido durante más de un siglo". "Es el momento del diálogo, de la responsabilidad y, sobre todo, de proteger el empleo y el futuro de Airbus en Andalucía". (Leer más https://acortar.link/115Rri)