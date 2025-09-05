Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este viernes 5 de septiembre a las 19 horas

SEVILLA 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este viernes 5 de septiembre hasta las 19 horas:

· Localizado el octavo cadáver de un migrante naufragado esta semana en aguas de Almería

El cadáver de otro de los migrantes que viajaba a bordo de una de las pateras que alcanzaban el pasado miércoles las costas de Carboneras y Níjar, en la provincia de Almería, eleva a ocho el número total de fallecidos localizados por las autoridades y servicios de emergencias esta semana. Fuentes de la investigación han confirmado a Europa Press que el cuerpo sin vida de este último migrante fue localizado poco antes de 14,00 horas de este jueves en la playa de la Almadraba de Monteleva, en el término municipal de Almería. (Leer más https://acortar.link/XceRvw)

· Declarado un foco de gripe aviar en una granja de aves de corral en El Cerro del Andévalo (Huelva)

La Consejería de Agricultura, Pesca, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía ha declarado foco de gripe aviar en una granja de aves de corral en la localidad onubense de El Cerro del Andévalo tras su confirmación por el Laboratorio Nacional de Referencia y ha procedido a eliminar a los 8.500 ejemplares localizados en la explotación y a iniciar su desinfección para atajar posibles contagios a otras explotaciones ganaderas. (Leer más https://acortar.link/fabZa7)

· Montero: La quita de deuda "rompe el discurso" de Moreno de que el Gobierno beneficia a Cataluña y perjudica a Andalucía

La vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de Hacienda y secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha insistido este viernes en criticar el rechazo que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha trasladado públicamente a la iniciativa de asunción de deuda de comunidades autónomas que ha impulsado el Gobierno central, y ha sostenido que dicho proyecto de ley que ha comenzado a tramitar el Consejo de Ministros "rompe" al presidente andaluz y a su partido, el PP, el "discurso" de que el Ejecutivo de Pedro Sánchez busca con sus acuerdos con otras formaciones políticas "beneficiar" a Cataluña a costa de "perjudicar" a Andalucía. (Leer más https://acortar.link/vznoY7)

· Cae un helicóptero al pantano de Castellar (Cádiz) sin heridos mientras realizaba una extracción de agua

Un helicóptero de mantenimiento de la empresa RTS ha sufrido un accidente este viernes por la mañana mientras realizaba maniobras para extraer agua del pantano de Guadarranque en Castellar de la Frontera (Cádiz). Sus dos ocupantes han podido salir por su propio pie y se encuentran ilesos. (Leer más https://acortar.link/mAkbd6)

· Detenido en Mijas (Málaga) por agredir y amenazar de muerte a su expareja, con la que convivía

Un hombre ha sido detenido en la localidad de La Cala, en el municipio malagueño de Mijas, después de agredir en el cuello y amenazar de muerte a su expareja, con la que convivía. Según el relato de la Policía Local de este municipio, los hechos tuvieron lugar cuando el pasado 21 de agosto se recibió una llamada en la base operativa en la que una mujer alertaba de haber sido agredida por su expareja en el interior de su domicilio de calle Cartajima. (Leer más https://acortar.link/PKB9Zw)