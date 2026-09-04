Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este viernes 4 de septiembre a las 19 horas

Archivo - 15/11/2019 Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía. - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este viernes, 4 de septiembre, hasta las 19 horas:

· Moreno: "No a un modelo de financiación hecho a la medida de los intereses de la supervivencia de Sánchez"

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha querido dejar claro este viernes el "no" de Andalucía a un nuevo sistema de financiación autonómica "hecho a la medida de los intereses de la supervivencia" del jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez. (Leer más https://acortar.link/yDJs3d)

· Andalucía registra la temperatura más alta de España con 45,1 grados sin superar el récord de La Rambla en 2021 con 47,6

El delegado territorial de la Agencia Estatal de Meteorología en Andalucía, Juan de Dios del Pino, ha confirmado que 45,1 grados ha sido la temperatura más alta registrada este jueves, 3 de septiembre, en el observatorio de Tablada (Sevilla). (Leer más https://acortar.link/LcE71v)

· PSOE-A valora la "participación y oportunidad" que sus primarias dan a los militantes para elegir candidatos para 2027

El portavoz del PSOE-A, Francisco Cuenca, ha valorado este viernes las cualidades de las primarias como las que el partido abre ahora en Andalucía de cara a las elecciones locales previstas para mayo de 2027, ya que, según ha subrayado, con ellas el partido "disfruta de lo que le gusta", que es de "la participación, la opinión de los militantes", que tienen con ellas "la oportunidad de decidir cuál es la mejor opción para representar" a los socialistas en las capitales de provincia y municipios de mayor población. (Leer más https://acortar.link/NxctEW)

· Advierten al alcalde de Carboneras (Almería) con una querella si no anula la revisión de licencia del Algarrobico

La asociación para la defensa y conservación del patrimonio cultural, histórico, territorial y medioambiental de Carboneras (Almería), presidida por el exalcalde socialista del municipio Cristóbal Fernández, ha advertido que presentará una querella por prevaricación contra el actual primer edil, Salvador Hernández (CS), si no anula el Pleno que aprobaba la revisión de la licencia del hotel del Algarrobico y se retrotraen las actuaciones para incluir informes técnicos y económicos acordados con votos del PSOE y no adscritos en la sesión previa. (Leer más https://acortar.link/roHB4O)

· Feijóo tacha de "ministro indigno" a Puente y promete "verdad, reparación y justicia" a las víctimas de Adamuz

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha tachado este viernes al titular de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, de "ministro indigno del ferrocarril y de las infraestructuras de España", y ha trasladado un mensaje público a las víctimas del accidente de tren de Adamuz (Córdoba) del pasado mes de enero para prometerles que tendrán "verdad y reparación", y que "se hará justicia" tras dicho siniestro en el que murieron 46 personas. (Leer más https://acortar.link/GvI6W8)