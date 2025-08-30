Cinco personas heridas en una colisión múltiple en la A-312 a su paso por Navas de San Juan (Jaén)

Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia del Centro de Emergencias Sanitarias 061. - 112 - Archivo

NAVAS DE SAN JUAN (JAÉN), 30 (EUROPA PRESS)

Un total de cinco personas, tres mujeres y dos hombres, han resultado heridas este sábado en una colisión múltiple en el término municipal de Navas de San Juan (Jaén), según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía en una nota.

El accidente ha tenido lugar en el kilómetro 35 de la A-312 pocos minutos antes de las 13,00 horas, varios testigos han alertado al teléfono 112 de la colisión de tres vehículos y el incendio posterior de uno de ellos.

La sala de coordinación de emergencias ha activado a los bomberos, a la Guardia Civil de Tráfico, al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061, a la Policía Local a la efectivos de Infoca, porque las llamas del coche habían prendido en unos pastos cercanos, aunque finalmente no tuvieron que intervenir.

Los servicios médicos desplazados al accidente han confirmado la existencia de cincos heridos que han sido evacuados al Hospital de San Agustín, entre ellos, tres mujeres --de 19, 38 y 56 años-- y dos hombres --de 19 y 38 años--.