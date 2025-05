El cineasta cordobés Francisco Recio trabaja en llevar al cine la historia de hechos reales de Ángel Mesonero Burgos

CÓRDOBA 24 May. (EUROPA PRESS) -

El actor y cineasta cordobés Francisco Recio trabaja, junto al director y productor Adán Pichardo Suárez, de la productora Claqueta Blanca, para la preproducción de la película 'La dosis exacta', que pretende llevar al cine para contar la historia basada en hechos reales sobre Ángel Mesonero Burgos, con un actor invidente.

Según explica el cineasta cordobés, al protagonista le diagnosticaron diabetes con diez años y al no tener la atención de sus padres, por diversas circunstancias, acabó en un centro de menores, si bien "su enfermedad empeoró, perdió la vista y con 18 años se quedó en la calle y ciego".

Al respecto, Recio confiesa que contar la historia de Ángel es "algo muy especial" para él. "Nunca imaginé todos los muros y dificultades que enfrentan las personas invidentes, hasta que Ángel me compartió su vivencia", relata, para agregar que siempre dice que "no nació sin ojos", porque "su ceguera no fue predestinada, sino consecuencia de agentes externos que escapaban a su control debido a su corta edad".

En este sentido, detalla que "Ángel vivió en la calle durante muchos años y, poco a poco, con ayuda, logró superarse a sí mismo y encontrar una vida mejor", de manera que "este cortometraje muestra con crudeza la realidad que enfrentan personas como él", asegura el cineasta, quien remarca que "es una historia de dolor, angustia y desesperación, pero también de superación, amor propio y lucha".

En concreto, adelanta que el proyecto se va a grabar en Madrid, para lo cual ahora buscan localizaciones, a la vez que iniciarán la elección de los actores invidentes, entre otros pasos para impulsarlo.