Cinema26 proyectará 'NAZA'. - CINEMA26

CÓRDOBA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cinema26, la V Semana del Cine de Córdoba, proyectará el 1 de diciembre 'NAZA', el multipremiado documental sobre los servicios de inteligencia israelíes, de Yuval Abraham y Rachel Szor, título que forma parte de 'Cinema Special', la sección fuera de concurso, y se incorpora tras salir de la programación la película Ruega por nosotras de Daniel Monzón.

Según ha informado la organización en una nota, el documental recibió el Premio Especial del Jurado en el Festival Internacional de Cine de Venecia y el Premio del Público a la Mejor Película Europea en el Festival de San Sebastián en 2026. 'NAZA' es un documental de gran ambición cinematográfica y periodística, respaldado por The Guardian, JW Films y Jonathan Glazer como productor ejecutivo.

Destaca por su cuidada propuesta visual, su fotografía nocturna y la solidez de una investigación desarrollada durante tres años, con testimonios de 24 miembros de los servicios de inteligencia y el ejército israelíes.

Su trayectoria internacional ha sido especialmente destacada comenzando con su estreno mundial en la Sección Oficial a Competición de la 83ª Mostra de Venecia, donde obtuvo el Premio Especial del Jurado y recibió una ovación de 25 minutos. Posteriormente, fue seleccionado en la sección Perlak del Festival de San Sebastián y en la sección oficial del New York Film Festival.

También obtuvo el Premio del Público en San Sebastián y el premio de la crítica en Hot Springs Documentary Film Festival. Ha conseguido además reconocimiento en los Critics Choice Awards y presencia en las preselecciones de los Premios del Cine Europeo y DOC NYC. Un documental de enorme relevancia internacional, con un equipo creativo de primer nivel y una trayectoria festivalera que avala tanto su potencia cinematográfica como su repercusión pública.

La V Semana del Cine contará con más de una veintena de proyecciones en la Filmoteca de Andalucía, así como formaciones dentro de 'Cinema Training', de la mano de profesionales de la industria. El 3 de diciembre se celebrará la Gala de clausura con la entrega de los Cervatillos de Bronce y otros reconocimientos. La programación completa de Cinema26 está disponible en 'cinemacordoba.com'.