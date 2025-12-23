El Circo Encantado se instalará en Granada del 25 de diciembre al 18 de enero

Presentación informativa de El Circo Encantado con el concejal de Juventud de Granada, Fernando Parra - AYUNTAMIENTO

GRANADA 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Granada suma esta Navidad una propuesta a su programación cultural con la llegada de El Circo Encantado, un espectáculo familiar dirigido a públicos de todas las edades que se instalará en el recinto ubicado frente al Parque de los Bomberos de la zona norte de la capital granadina. El estreno tendrá lugar el próximo 25 de diciembre a las 16,30 horas, estando instalado hasta el 18 de enero, ofreciendo funciones durante todo el periodo navideño.

Según ha detallado el Ayuntamiento de Granada en una nota de prensa, el Circo Encantado es una propuesta teatralizada que se articula a través de una historia y una serie de personajes que actúan como hilo conductor del espectáculo. Cuenta con un universo narrativo propio en el que se integran "los distintos números, ofreciendo al público una experiencia coherente y continua más allá de la sucesión de actuaciones independientes".

El espectáculo combina disciplinas circenses con elementos de teatro, humor y fantasía, dando lugar a una puesta en escena pensada para "conectar con espectadores de todas las edades". Su planteamiento artístico está especialmente orientado al público familiar, con un lenguaje visual y narrativo accesible que permite el disfrute conjunto de niños, jóvenes y adultos.

La producción concede un papel destacado a la ambientación, al diseño escénico y a la caracterización de los personajes, elementos que refuerzan el carácter teatral del espectáculo y contribuyen a "crear una atmósfera envolvente". De este modo, El Circo Encantado propone una experiencia inmersiva que invita al espectador a adentrarse en un mundo de fantasía, en el que los números circenses forman parte de un relato global.

El espectáculo ha sido presentado en la sala de prensa del Ayuntamiento de Granada por el concejal de Juventud, Fernando Parra, acompañado por el gerente de El Circo Encantado, Javier Faura, y la directora artística del espectáculo, Sonia Miranda. Durante el acto, varios personajes del circo han estado presentes, ofreciendo un anticipo del universo artístico de la producción.

Durante la presentación se han dado a conocer los detalles relativos al calendario de funciones, horarios y duración del espectáculo, que se incorpora a la programación cultural navideña de la ciudad como una alternativa de ocio cultural pensada para el disfrute familiar.

En esta línea, Parra ha destacado que la llegada de El Circo Encantado refuerza la programación cultural navideña con una propuesta diseñada para "ser compartida entre distintas generaciones", subrayando la importancia de seguir impulsando iniciativas de ocio cultural accesibles y de calidad durante las fiestas.