El Circuito de BTT Rally de Granada aumenta su participación y recorrerá doce municipios este 2026

El diputado de Deportes e Instalaciones Deportivas, Eric Escobedo, junto al presidente de la Federación Andaluza de Ciclismo, Carlos Rueda, presentando el Circuito Provincial de BTT Rally 2026. - DIPUTACIÓN DE GRANADA

GRANADA 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Deportes e Instalaciones Deportivas, Eric Escobedo, junto al presidente de la Federación Andaluza de Ciclismo, Carlos Rueda, ha presentado el Circuito Provincial de BTT Rally 2026. El evento contará con pruebas en los municipios de Alhendín, Lanjarón, Alcudia de Guadix, Huétor Vega, Almuñécar, Alhama de Granada, Moclín, Motril, Ogíjares, Albolote, Baza y Purullena, y se celebrarán del 31 de enero al 19 de septiembre. Abarcando diferentes categorías de ciclistas, desde Promesas hasta Máster 60, tiene el objetivo de "promover el deporte en la provincia y ofrecer un espacio para que los deportistas granadinos muestren su talento2.

Escobedo, que también ha estado acompañado por miembros de los ayuntamientos que serán sede de la prueba, ha subrayado que "este circuito es una firme apuesta por el fomento del deporte base, con un enfoque especial en las escuelas de ciclismo, que permiten que niños y niñas, desde edades muy tempranas, se inicien en esta modalidad, aprendan sus fundamentos y descubran el espíritu de superación y compañerismo que caracteriza a esta disciplina deportiva", según ha recogido la institución provincial en una nota.

Además, el diputado ha celebrado "que este año se sumen cuatro nuevos municipios a la organización y la gran acogida que el circuito tiene cada año entre los clubes participantes y las familias, lo que demuestra el impacto positivo que tiene este evento, tanto para los ciclistas más jóvenes como para los aficionados de todas las edades".

"Es un circuito en el que se fomenta la participación, la salud, el deporte y, sobre todo, el disfrute de nuestra naturaleza", ha añadido.

Por su parte, el presidente de la Federación Andaluza de Ciclismo, Carlos Rueda, ha indicado que "aquí en Granada existían distintas pruebas, pero hacía falta cohesión y engranaje para que se pusiese en valor todo lo que se hace".

"Es de reconocer el mérito y el trabajo que hacen los ayuntamientos, los clubes organizadores y, en general, todos los que estamos y apoyamos este deporte. Es el tercer año en el que estamos trabajando y colaborando mano a mano con la Diputación de Granada y vamos a seguir impulsando pruebas de nivel", ha puesto en valor.

DETALLES DEL EVENTO

La Diputación ha detallado que el calendario de pruebas comenzará el 31 de enero en Alhendín, continuará el 8 de febrero en Lanjarón y hará su tercera parada el 15 de febrero en Alcudia de Guadix, para desplazarse el 22 de febrero a Huétor Vega. Durante el mes de marzo, la competición llegará el día 29 a Alhama de Granada, si bien en abril las citas serán el día 5 en Moclín y el 19 en Almuñécar.

Ya en junio, se retomará la actividad el día 6 en Motril y el 13 en Ogíjares, para continuar el 6 de septiembre en Purullena y el 13 de septiembre en Albolote, finalizando la temporada el 19 de septiembre en Baza.

En el Circuito Provincial de BTT Rally podrán participar ciclistas federados, con pruebas adaptadas a diferentes niveles de dificultad y diseñadas para retar a los participantes con recorridos técnicos por senderos.

La organización proporcionará servicios como puntos de hidratación, asistencia en ruta, ambulancia y áreas de descanso. Los circuitos estarán organizados por categorías según la edad, desde Promesas (7 y 8 años) hasta Máster 60 (a partir de 60 años), permitiendo la participación de ciclistas de diferentes niveles.

De este modo, promesas y principiantes recorrerán un circuito de 1.000 metros, llanos y sin dificultad técnica, mientras que Alevines e Infantiles enfrentarán un trazado de entre 1,5 a 2 km con algunos puntos técnicos.

Para el resto de las categorías, el circuito será de 3,5 a 5 km, completamente ciclable, con vueltas de 10 a 20 minutos, evitando recorridos excesivamente largos para fomentar la participación del público. En la clasificación final, los ciclistas que completen al menos la mitad de las pruebas recibirán un premio a la participación.

Además, se otorgarán trofeos y maillot al primer clasificado de cada categoría y trofeos para el segundo y tercer puesto. También se premiará a los tres mejores clubes del circuito.