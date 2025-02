El Circuito de Novilladas de Andalucía comenzará el 16 de marzo y su gran final se disputará el 8 de mayo en Sevilla

SEVILLA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Salón de Carteles de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla ha acogido en la tarde de este lunes la presentación del Circuito de Novilladas de Andalucía 2025, que en esta edición contará con nueve novilleros y seis ganaderías, repartidos en seis festejos. La fase clasificatoria se desarrollará en los días 16, 23 y 29 de marzo, las semifinales el 5 y 12 de abril y la gran final, el 25 de mayo en la Maestranza de Sevilla.

El acto ha estado presidido por el consejero de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, y ha contado con la presencia del viceconsejero de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Tomás Burgos; el delegado del gobierno de la Junta, Ricardo Sánchez; el presidente de la Fundación Toro de Lidia, Victorino Martín; el matador de toros y padrino del circuito, Jesulín de Ubrique; los matadores Juan José Padilla, Calerito y El Tato, el triunfador de la edición pasada, Mariscal Ruiz, aficionados, periodistas y conducido por la periodista taurina Noelia López.

Como en ediciones anteriores, la cadena de televisión pública, Canal Sur Televisión, retransmitirá en directo todas las novilladas del Circuito de Andalucía 2025, con Enrique Romero, Noelia López y el matador de toros Ruiz Miguel al frente, según ha indicado Fundación Toro de Lidia en una nota.

Por su parte, el presidente de la Fundación, Victorino Martín, ha recalcado que "es un orgullo el poder presentar la sexta edición de este certamen. Con mucho acierto, los patrocinadores nos han ido acompañando en este camino y gracias a los que se han incorporado, porque por todos vosotros es posible la realización de este proyecto".

El padrino de esta edición, Jesulín de Ubrique ha deseado "mucha suerte a todos, sabéis que lo que hay que hacer es ir subiendo el nivel", toda vez que les ha recordado que "tenéis una oportunidad que otros no van a tener". "No se sabe si el que mande en el futuro en unos años está aquí sentado o no", ha destacado, para indicar que "es muy importante salir mentalizado y, sobre todo, agradeced el esfuerzo que todo el mundo hace para sacar este circuito adelante".

El triunfador del Circuito de Andalucía 2024 ha querido reconocer que "tuve el honor de ser vencedor en la pasada edición y puedo afirmar con orgullo que cada uno de los festejos celebrados fue televisado por Canal Sur, lo que refleja la gran repercusión y el impacto del mismo". "Hoy estamos aquí para dar la bienvenida a una nueva edición, y no puedo dejar de destacar lo que este circuito ha supuesto para mi carrera", ha apostillado.

Cerrando la presentación, el consejero de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa ha destacado como "en los momentos más difíciles para la fiesta y para la sociedad española, FTL fue capaz de mantener viva la fiesta con proyectos como el que hoy presentamos". "Quiero recalcar la importancia de Canal Sur y su difusión de todos los festejos y hacer posible que los novilleros tengan ese escaparate en todo el territorio andaluz", ha concluido.

La celebración de este Circuito de Novilladas de Andalucía es posible gracias a la colaboración de la Junta de Andalucía y Fundación Toro de Lidia, así como el apoyo de la Diputación de Málaga, Huelva, Córdoba, Granada y Cádiz, el Instituto Andaluz de la Juventud, la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, la Fundación Cajasol y la Fundación Caja Rural del Sur, la Empresa Pagés y Canal Sur.

Las fases clasificatorias se celebrarán en Sanlúcar de Barrameda (16 de marzo), en Cortegana (23 de marzo) y en Marbella (29 de marzo), mientras que la semifinal tendrá lugar en Lucena (5 de abril) y Motril (12 de abril), celebrándose así la gran final en Sevilla (25 de mayo).

Los precios de las novilladas serán similares a los de otras ediciones, siendo la relación de la siguiente manera: barrera de sombra (25 euros), barrera de sol (20 euros), tendido general sombra (15 euros), tendido general sol (doce euros), menores de 26 años - tendido sombra (diez euros), menores de 26 años - tendido sol (ocho euros), amigos de la FTL - general (diez euros) y menores de 14 años acompañados de un adulto (gratis).