Cisneros califica de "preocupante" la tercera ola porque coincide con una época "con complicaciones fruto del frío"

SEVILLA, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El director del Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, José Miguel Cisneros Herreros, ha calificado la situación epidemiológica en Andalucía de "preocupante" al coincidir esta tercera ola con una época "con complicaciones fruto del frío" y de las condiciones climáticas.

Así lo ha indicado en una entrevista en Canal Sur Televisión, recogida por Europa Press, en una jornada en la que se ha alcanzado un nuevo récord de contagios en 24 horas con 6.882 positivos y en la que 1.697 personas están ingresadas en hospitales andaluces, de ellas 284 en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

El doctor ha calificado el incremento de casos como "muy importante" y ha remarcado que el aumento de los contagios se traduce en ingresos en los hospitales, en UCI y en las visitas a urgencias. "Es preocupante, cuando se llega a un límite cercano al riesgo de saturación conocemos muy bien lo que ha sucedido en las olas previas en otras áreas del país donde llegaron al colapso hospitalario", ha advertido el experto, a la vez que ha pedido "evitarlo de todas las maneras posibles".

En cuanto a la época invernal, Cisneros ha insistido en que a diferencia de la segunda ola, que coincidió con la temporada estival que es "más benigna" con otras patologías, esta tercera ola se registra justo en una época en la que años sin Covid ya hay más complicaciones fruto del frío. Por lo tanto, esta vez han coincidido un incremento de positivos con una situación de ocupación de hospitales por otras patologías, según ha detallado.

Preguntado por el confinamiento, lo ha calificado como "una solución extrema por sus consecuencias psicológicas y económicas", pero ha admitido que es "necesaria cuando las medidas de contención no consiguen limitar" el virus de Covid-19.

Ha urgido a la población a cumplir las medidas de seguridad y, con ello, "evitar y detener este crecimiento exponencial y la situación extrema que es el confinamiento".

Respecto a las vacunas, ha subrayado que son "seguras y eficaces" y ha pedido los ciudadanos que utilicen la mascarilla de forma correcta. "Cada vez que no la usamos de forma correcta ponemos en riesgo la vida de otras personas no solo por la infección de Covid que podemos transmitir", ha explicado, sino también "por todo aquello que se deja de hacer" al aumentar la presión hospitalaria por coronavirus "porque no queda sitio para otros pacientes".