Granada reconoce el talento, la capacidad y el compromiso con la inclusión en la II Gala de Personas y Entidades de la Discapacidad - AYUNTAMIENTO DE GRANADA

GRANADA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Granada ha celebrado este jueves la II Gala de Personas y Entidades de la Discapacidad, una cita dedicada a reconocer el talento, el esfuerzo, la trayectoria y el compromiso de quienes contribuyen cada día a construir una sociedad más justa, accesible e inclusiva.

En esta segunda edición de los Premios Discapacidad del Año 2026, el Consistorio ha distinguido a José García Ruiz, la Universidad de Granada, Miguel Machado Orozco y la Comisión de Accesibilidad del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Granada.

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha participado en esta gala, celebrada en el Teatro de la Fundación CajaGranada, donde ha trasladado su felicitación a los premiados y ha destacado la importancia de seguir trabajando conjuntamente para que todas las personas puedan desarrollar sus capacidades, alcanzar sus metas y participar plenamente en la vida de la ciudad.

"Hoy no entregamos simplemente unos premios. Ponemos rostro y nombre al compromiso, al trabajo constante y a la generosidad de personas y entidades que contribuyen a que nuestra sociedad avance", ha señalado la regidora, quien ha insistido en que "la inclusión se demuestra con hechos, con oportunidades, con recursos y con decisiones que cambian la vida de las personas".

La alcaldesa ha situado, además, esta celebración en una semana especialmente importante para Granada, inmersa en la recta decisiva de su candidatura a Capital Europea de la Cultura 2031. "Este proyecto es importante no solo por el reconocimiento que supone, sino, sobre todo, por el legado que estamos construyendo entre todos y que permanecerá en nuestra ciudad. Estamos trabajando para construir una Granada de futuro, basada en los valores europeos de integración, solidaridad, diversidad e inclusión".

La regidora ha recordado también la reciente visita de los expertos encargados de evaluar las candidaturas, que han podido conocer de primera mano el trabajo que Granada desarrolla en materia de inclusión y participación. Así, durante su estancia, tuvieron la oportunidad de acercarse a distintas iniciativas de la ciudad, como las propuestas de baile inclusivo y los talleres de cerámica, además de conocer los compromisos municipales para garantizar que todas las personas tengan oportunidades de participar y disfrutar de la vida cultural.

"Les mostramos una Granada que trabaja para que la diversidad sea una fortaleza y para que todas las personas puedan encontrar su espacio. Esa es la Granada que queremos proyectar a Europa y, sobre todo, la que queremos seguir construyendo cada día", ha añadido.

GALARDONADOS

Entre los galardonados destaca José García Ruiz, Pepe García, joven nacido con una discapacidad física y visual del 86%, que comenzó a tocar el piano con tan solo seis años y ha llegado a dirigir una orquesta en el Conservatorio de Granada. Ganador del VIII Concurso Musical de la ONCE con una composición propia, también alcanzó notoriedad nacional tras su participación en el programa Got Talent.

A su trayectoria musical suma grandes éxitos deportivos como esquiador alpino adaptado de alto rendimiento, disciplina en la que se ha proclamado subcampeón de España. Además, es graduado en Ingeniería Informática y trabaja actualmente en una empresa privada.

Por otra parte, el reconocimiento a la Universidad de Granada pone en valor su programa 'Unidiversidad', una iniciativa que promueve la inclusión social de personas con discapacidad intelectual, del desarrollo y del espectro autista a través de la formación.

El programa de la institución ofrece herramientas para mejorar su empleabilidad, autonomía personal, habilidades sociales y formación humanística, favoreciendo el desarrollo de sus proyectos de vida y su participación activa en la sociedad.

Por su parte, el tenor lírico Miguel Machado Orozco ha recibido otro de los galardones por una trayectoria artística marcada por su extraordinaria voz, su talento y su perseverancia. Afectado por retinosis pigmentaria desde bebé, ha sabido abrirse camino en el mundo de la música gracias a una preparación vocal de alto nivel y a una capacidad artística que le ha permitido interpretar ópera, zarzuela, música sacra y música ligera en seis idiomas.

Carazo ha destacado que Miguel representa "una trayectoria que nos recuerda que hay muchas maneras de mirar el mundo y que, a veces, la música es capaz de expresar todo aquello que las palabras no alcanzan".

El cuarto premio ha recaído en la Comisión de Accesibilidad del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Granada, que desde hace una década mantiene un firme compromiso con la accesibilidad universal y la eliminación de barreras arquitectónicas.

Constituida en 2016, esta comisión desarrolla una importante labor técnica, divulgativa y social para impulsar soluciones que permitan a las personas con discapacidad y a las personas mayores desenvolverse con autonomía, seguridad y dignidad.

COMPROMISO MUNICIPAL

Durante su intervención, la alcaldesa ha reafirmado el compromiso del Ayuntamiento de Granada con las políticas de inclusión social, y ha destacado la necesidad de seguir avanzando en ámbitos fundamentales como accesibilidad universal, atención, formación, empleo y participación. Un trabajo que, ha dicho, se debe desarrollar escuchando a las propias personas con discapacidad, contando con sus propuestas y necesidades y reconociéndolas como protagonistas de la transformación social.

"No se trata de que las personas con discapacidad tengan que adaptarse a la sociedad, sino de que la sociedad sea capaz de adaptarse para que todas las personas puedan formar parte de ella en igualdad de condiciones", ha manifestado.

En este sentido, Carazo ha querido hacer extensivo el reconocimiento a las asociaciones y entidades que trabajan diariamente en Granada por los derechos, la autonomía y la integración de las personas con discapacidad, así como a los profesionales y, muy especialmente, a las familias, por su acompañamiento, dedicación y esfuerzo constante.

"Desde el Ayuntamiento queremos seguir estando a vuestro lado. Necesitamos caminar juntos, las administraciones, las asociaciones, las familias, los profesionales y el conjunto de la sociedad. Todos compartimos un mismo objetivo: que Granada sea una ciudad más accesible, más justa y más humana", ha señalado.