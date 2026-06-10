La ciudad de Granada, reconocida con la Escoba de Platino por su novedoso modelo de limpieza inteligente que utiliza IA

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, recoge en nombre del Ayuntamiento la Escoba de Platino 2026. - AYUNTAMIENTO DE GRANADA

MADRID 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha recogido este miércoles en Madrid en nombre del Ayuntamiento la Escoba de Platino 2026, el máximo reconocimiento nacional en materia de limpieza urbana y gestión medioambiental que concede la Asociación Técnica para la Gestión de Residuos y Medio Ambiente (Ategrus).

El galardón, otorgado en la categoría de municipios de entre 150.000 y 250.000 habitantes, reconoce la profunda transformación emprendida por la ciudad a través del nuevo contrato del servicio con FCC Medio Ambiente en su modelo de limpieza viaria y recogida de residuos, basado en la innovación tecnológica, la Inteligencia Artificial, la digitalización integral del servicio y los principios de sostenibilidad y economía circular a través de su proyecto 'Granada 4.0: Servicios urbanos para el futuro'.

En un acto celebrado en Ifema Madrid en el marco de la Feria Internacional del Urbanismo y del Medio Ambiente (TECMA), la alcaldesa ha mostrado su satisfacción por un premio que, según ha señalado, "reconoce el enorme esfuerzo realizado para transformar completamente la forma en la que Granada gestiona sus servicios urbanos".

"Hoy Granada cuenta con un sistema inteligente, dinámico y con una medición de datos a tiempo real, lo que permite que cada decisión se base en datos objetivos y que la tecnología sea una herramienta estructural al servicio de la eficiencia del trabajo y la sostenibilidad", ha dicho Carazo.

El jurado ha valorado especialmente la implantación de un modelo avanzado de gestión basado en Inteligencia Artificial y análisis de datos en tiempo real, destacando entre los aspectos más innovadores la incorporación de sistemas de visión artificial embarcados en los vehículos de inspección municipal, capaces de analizar automáticamente el estado de la vía pública, detectar residuos y generar índices objetivos de limpieza mediante algoritmos de aprendizaje automático.

El nuevo modelo, desarrollado a través de la nueva contrata de limpieza viaria y recogida de residuos implantada junto a FCC Medio Ambiente desde el pasado 29 de diciembre, se articula sobre cinco grandes ejes estratégicos en los que la innovación tecnológica ocupa un papel central.

"Más allá de la incorporación de nuevas herramientas digitales, el proyecto integra de forma coordinada tecnología, organización y sostenibilidad en un único sistema operativo que permite una gestión más eficiente, predictiva y adaptable de los servicios urbanos", ha valorado la alcaldesa, para quien la digitalización de los procesos permite "mejorar la capacidad de respuesta y destinar más recursos a otras actuaciones de mayor valor añadido para la ciudad".

En este sentido, la regidora ha valorado el salto que Granada ha dado en la optimización de los tiempos de respuesta gracias a la geolocalización de incidencias, la asignación automatizada de tareas y la monitorización permanente del servicio, lo que ha permitido al mismo tiempo mejorar la eficiencia operativa y anticiparse a problemas antes incluso de que se produzcan avisos ciudadanos. En cuanto al ámbito medioambiental, el proyecto también ha sido reconocido por su apuesta por la descarbonización y la eficiencia energética.

Tal y como ha recordado la regidora, la nueva flota incorpora vehículos más sostenibles y conectados digitalmente a la plataforma VisiOn, que monitoriza en tiempo real los consumos y las rutas mediante sistemas GPS y telemetría avanzada.

Además, actualmente más de 80 vehículos ya prestan servicio dentro del nuevo modelo operativo, lo que permite calcular la huella de carbono y aplicar estrategias de mejora continua orientadas a reducir el impacto ambiental del servicio. La eficiencia hídrica ha sido otro de los elementos determinantes para la concesión de la Escoba de Platino.

El Ayuntamiento trabaja ya en la implantación progresiva de sistemas de aprovechamiento de agua freática para el baldeo de calles con el objetivo de reducir el consumo de agua potable en las tareas de limpieza urbana.

Asimismo, Granada también ha iniciado la sensorización inteligente de contenedores, con más de 1.000 unidades de carga lateral ya equipadas con tecnología que permite optimizar las rutas de recogida, evitar desplazamientos innecesarios y reducir el consumo de combustible. La implantación total del sistema está prevista para antes del verano.

Por último, Ategrus también ha valorado especialmente del proyecto de Granada la incorporación de herramientas digitales orientadas a mejorar la participación ciudadana y facilitar el acceso de los vecinos a una comunicación directa con los servicios municipales.

"Este proyecto va mucho más allá de mejorar la imagen de la ciudad; representa una nueva manera de entender el servicio público de limpieza viaria y recogida de residuos desde la innovación y la sostenibilidad, demostrando que Granada puede situarse a la vanguardia europea integrando tecnología, eficiencia y responsabilidad ambiental en beneficio de sus ciudadanos", ha valorado la regidora.

Para Carazo, este reconocimiento "viene a avalar un modelo de ciudad inteligente pensado para el presente y preparado para los retos del futuro". De hecho, el nuevo modelo, ideado para facilitar el cumplimiento de los objetivos europeos de reciclaje y recogida selectiva mediante sistemas de trazabilidad y control digital del servicio, está alineado también con las metas fijadas por el Green Deal y las políticas comunitarias de neutralidad climática, eficiencia energética y economía circular.