La ciudad de Jaén acoge este sábado una manifestación contra el aislamiento ferroviario de la provincia

Cartel de la manifestación - PLATAFORMAS EN DEFENSA DEL FERROCARRIL

JAÉN 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las plataformas ciudadanas en defensa del ferrocarril de Linares- Baeza y del centro de La Mancha han convocado para este sábado una manifestación en la capital jiennense contra el aislamiento ferroviario de la provincia de Jaén y el baipás de Montoro (Córdoba).

La provincia de Jaén, tal y como han señalado las plataformas convocantes, debido a la planificación de las obras de la Autopista Ferroviaria, comparte actualmente con Soria y Teruel el "dudoso honor" de ser una de las tres únicas provincias de la España peninsular sin ningún servicio de tren activo.

La marcha, que comenzará a las 12,00 horas desde la Plaza Jaén por la Paz (junto a la estación de tren), recorrerá el Paseo de la Estación y la Plaza de las Batallas para finalizar en la calle Roldán y Marín, donde se procederá a la lectura de un manifiesto.

Previamente, a las 11,15 horas, los organizadores atenderán a los medios, para seguidamente llevar a cabo un homenaje y un minuto de silencio en memoria de las víctimas de los accidentes ferroviarios de Urda, Adamuz y Gelida.

Entre las principales exigencias destaca la paralización inmediata del desvío por Montoro y la defensa del tren directo Jaén-Madrid por Linares-Baeza, Alcázar de San Juan y Mora.

En su lugar, los colectivos reclaman la construcción y explotación del tramo Mora-Alcázar, una alternativa que incluiría paradas en Mora-Orgaz y Madridejos-Consuegra, además de un nuevo acceso ferroviario por el sur a Toledo. Asimismo, se pide la recuperación de las conexiones ferroviarias con Granada y Almería.

Las plataformas convocantes --entre las que figuran la Plataforma en Defensa del Ferrocarril en Linares-Baeza y la provincia de Jaén y la Plataforma del Centro de La Mancha (PFCM)-- han denunciado el "rosario de limitaciones temporales de velocidad" (LTV) que arrastra la infraestructura.

Según los datos de Adif recopilados por los colectivos, existen actualmente 17 LTV entre Madrid y Almuradiel, ocho en los tramos cerrados entre Venta de Cárdenas y Espeluy, dos entre Espeluy y Jaén, y 15 entre Linares-Baeza y Guadix, con tramos restringidos a velocidades de entre 30 y diez kilómetros por hora debido a la "falta de mantenimiento".

Por otro lado, los organizadores critican lo que consideran un "aprovechamiento espurio" de las obras de la autopista ferroviaria de mercancías Algeciras-Zaragoza para suspender el servicio del Intercity Madrid-Almería. Lamentan que, a pesar de no ejecutarse trabajos en el tramo entre Linares-Baeza y Guadix, se haya sustituido el tren por un servicio alternativo de microbús con "malos horarios y problemas de capacidad".

La Subdelegación del Gobierno ha autorizado el recorrido bajo una serie de directrices para garantizar la seguridad vial y el orden público. La manifestación deberá discurrir por el carril izquierdo (números pares) del Paseo de la Estación, dejando libre al tráfico el carril derecho (números impares) para asegurar el tránsito de vehículos de emergencia y el transporte público.

La organización dispondrá de un servicio de orden debidamente identificado con brazaletes y un vehículo con megafonía que acompañará la marcha hasta el acto final en la calle Roldán y Marín. En este punto de encuentro, tras un nuevo minuto de silencio, intervendrán representantes de las plataformas de Linares-Baeza, La Mancha, Baza y Almería, se recitará la poesía 'Profecía de los trenes y los almendros muertos' y se procederá a la lectura del manifiesto oficial.