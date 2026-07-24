La ciudad de Jaén, entre los mejores lugares de España para la observación del eclipse solar del 12 de agosto

Reunión de coordinación por el próximo eclipse solar del 12 de agosto - SUBDELEGACIÓN JAÉN

JAÉN 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Jaén se encuentra entre los mejores lugares de España para su observación, al registrar una ocultación del sol cercana al 100%. Con este punto de partida, la Subdelegación del Gobierno en Jaén y el Ayuntamiento de la capital jiennense están preparando un dispositivo especial de seguridad y movilidad ante la previsión de una gran afluencia de personas para contemplar este fenómeno astronómico.

El subdelegado del Gobierno en Jaén, Manuel Fernández, y el alcalde de Jaén, Julio Millán, han presidido este viernes una reunión de coordinación para establecer la coordinación entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y el Consistorio, con especial foco en la gestión de la movilidad, la regulación del tráfico, la información a los visitantes y la respuesta ante la elevada afluencia de personas que podría registrarse en distintos puntos de la capital.

Fernández ha explicado que en la cita se ha analizado detalladamente la gestión del tráfico y la movilidad. Por su parte, el alcalde, Julio Millán, ha subrayado la oportunidad que supone este acontecimiento para proyectar a Jaén como "destino de referencia" para la observación del eclipse.

El regidor ha incidido también en la necesidad de planificar adecuadamente los servicios municipales y de ofrecer información con antelación para que la ciudadanía pueda planificar la observación con las máximas garantías, especialmente para proteger la salud visual.

Durante la reunión, la representante del Instituto Geográfico Nacional (IGN), Verónica Navarro, ha presentado las herramientas digitales desarrolladas por el organismo para facilitar información precisa a la ciudadanía.

En concreto, se ha referido al visualizador cartográfico de eclipses, integrado en el portal oficial, y a la aplicación móvil 'IGN Eclipses'. Estas herramientas permiten consultar el porcentaje de visibilidad o de oscurecimiento desde cualquier punto de España, buscar una localidad concreta o hacer clic sobre el mapa para conocer los horarios de inicio, máximo y final del eclipse, detallando si será total o parcial en dicha ubicación.

Las autoridades han recomendado a la población planificar los desplazamientos con antelación, atender en todo momento las indicaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y evitar concentraciones en zonas que puedan dificultar la circulación o comprometer la seguridad.

Esta reunión se enmarca en el trabajo de coordinación que el Gobierno de España desarrolla ante el denominado 'Trío de Eclipses' --la serie de eclipses solares visibles desde España entre 2026 y 2028--, para lo cual se constituyó una comisión interministerial encargada de coordinar actuaciones en materia de seguridad, protección civil, movilidad, comunicaciones e información.

El Centro Nacional de Información Geográfica (CNIG) y el IGN han publicado una serie de recomendaciones para disfrutar del eclipse de forma segura. Entre ellas, se advierte de que nunca se debe mirar directamente al Sol sin protección adecuada, ni siquiera si está parcialmente cubierto por la Luna.

Asimismo, se insta a utilizar únicamente gafas homologadas para eclipses que cumplan la norma ISO 12312-2, verificando que no estén dañadas, y se prohíbe el uso de gafas de sol, radiografías, cristales ahumados, CDs o filtros caseros. En caso de utilizar prismáticos, telescopios o cámaras, estos deben contar con un filtro solar homologado delante del objetivo. De no disponer de gafas homologadas, se aconseja emplear métodos de observación indirecta como la proyección estenopeica.

Finalmente, dado que el eclipse coincidirá con el atardecer y el sol estará muy bajo, se recomienda elegir con antelación un lugar con el horizonte oeste despejado de obstáculos como montañas, edificios o árboles, y consultar los horarios locales en el visor oficial del IGN (https://eclipses.ign.es/).