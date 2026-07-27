La ciudad de Jaén sumará a partir de septiembre tres nuevas zonas de juego infantil

Julio Millán con el concejal Javier Padrono, en la plaza Deán Mazas - AYUNTAIENTO DE JAÉN

JAÉN 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Jaén ha programado la instalación a partir de septiembre de tres nuevas zonas de juego infantil en el Parque del Bulevar y en las plazas Deán Mazas y San Francisco, en el centro de la ciudad. Asimismo, se reforzará con nuevos elementos de juego la zona infantil en la plaza Alfonso Huertas, situada junto a Los Jardinillos.

El alcalde de Jaén, Julio Millán, ha señalado que se trata de una demanda ciudadana referida sobre todo a zonas del centro de la ciudad, "que necesita de más equipamientos de este tipo para los niños y niñas".

De este modo, dentro del trabajo de renovación del acuerdo con la empresa pública que se encarga de la conservación de las 78 zonas de juego infantil que tiene la ciudad, Resurja, dependiente de la Diputación Provincial, se ha trabajado para integrar tres nuevos equipamientos y reforzar con nuevos elementos de juego la zona infantil ya existente en la plaza Alfonso Huertas.

Millán ha apuntado que se trata de un trabajo de coordinación entre esta administración provincial y las áreas de Contratación y de Mantenimiento Urbano.

El alcalde ha indicado que los parques del Bulevar y de Deán Mazas tienen un diseño singular. El parque infantil de la plaza Deán Mazas hará un guiño a la historia de Jaén inspirando su diseño en el antiguo teatro Cervantes, en cuyos elementos podrá distinguirse la fachada modernista de aquel edificio desaparecido.

"Nos parecía que era una forma de ligar nuestro pasado a la esencia que estamos recuperando de nuestro centro urbano, que con la reforma de la Plaza de la Constitución para hacer un urbanismo más amable para los ciudadanos y estos elementos infantiles invite al paseo, a la compra y al disfrute del corazón de Jaén", ha dicho Millán.

Por otra parte, la zona de juegos infantiles del Bulevar será una macrozona con varios elementos dispersos al estilo de la Ciudad de los Niños y las Niñas de Fuentezuelas. Estará situada en la parte superior del Parque Andrés de Vandelvira, en el espacio que originariamente ocupaban los cubos de luz que sufrieron daños en el último tren de borrascas. Incluirá varios castillos dispersos y autónomos, toboganes abiertos y en túnel, rampas y merenderos con zona de sombra.

Será uno de los parques más grandes que se han instalado en la capital en los últimos años. Millán recuerda que fue en su anterior etapa de gobierno cuando el Ayuntamiento ante el estado de las zonas de juego infantil, que encontró el equipo municipal en profundo deterioro, cuando se tomó la decisión de buscar mediante la gestión pública, un sistema para garantizar su puesta a punto y mantenimiento sostenido en el tiempo.