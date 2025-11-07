La ciudad de Jaén ya tiene a los representantes de los Reyes Magos

JAÉN 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Jaén ya tiene representante de sus Majestades los Reyes Magos de Oriente para los actos y cabalgata que se celebrarán en 2026 con motivo de la próxima Navidad. El alcalde de Jaén, Julio Millán, acompañado por la primera teniente de alcalde y concejala de Cultura y Turismo, María Espejo, los ha recibido en el Ayuntamiento.

El rey Melchor estará representado por Juan Gallego, director de Caja Rural de Jaén, entidad en la que trabaja desde hace más de 40 años. Darío Díaz, graduado en Protocolo y Relaciones Institucionales, que sesarrolla su labor profesional desde hace más de 18 años en la industria farmacéutica, será el representante del rey Gaspar.

Por último, el rey Baltasar será representado por Fritz Bico Saint-Aude, fisioterapeuta que trabaja como profesional en la residencia Entre Pinares del Mercadillo, en Cambil (Jaén). En su experiencia laboral destaca por haber trabajado en la Asociación Jienense de Esclerosis múltiple, en Adacea, y en el hospital Médicoquirúrgico de Jaén.

El primer edil ha destacado que este es uno de los acontecimientos más importantes del año, pues esta la celebración "supone una ilusión muy especial para los niños y niñas de la ciudad de Jaén". "Los emisarios tendrán un papel determinante este día, y es una gran satisfacción que este año contemos con personas tan queridas como Juan Gallego, Darío Chica y Frizz Bico, que están encantados de vivir esta experiencia" ha indicado.

Millán ha animado por tanto "a todos los jiennenses a que ese día, los niños, a las niñas, se vuelquen con la cabalgata como lo hacen siempre, y con todas aquellas actividades que se van a programar desde el Patronato municipal de Cultura".

Por su parte, María Espejo se ha encargado de presentar, uno a uno, a estos representantes de los Reyes Magos de Oriente, y ha destacado su gran emoción e ilusión, pero al mismo tiempo "esta enorme responsabilidad que van a desempeñar".

De los tres, ha subrayado "su gran vocación por hacer felices a los miles de niños y niñas de Jaén durante la noche de la gran cabalgata y en todos los actos paralelos en los que participarán".

El representante del Rey Melchor, Juan Gallego, ha apuntado en nombre de los tres Reyes Magos, que están "encantados" con su misión de representar a los Emisarios de los Reyes Magos y poder así repartir ilusión a los más pequeños en la noche más mágica del año".