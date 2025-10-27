Sin clase en el colegio Jesús María de Jaén ante la aparición de "desperfectos" que se están evaluando

JAÉN 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Jesús María, de Jaén, se encuentra sin clase este lunes ante la aparición de "una serie de desperfectos", que los técnicos de la Junta de Andalucía están analizando.

Ha sido a primera hora de la mañana, con la llegada al centro de las profesionales encargadas del aula matinal, cuando se ha detectado la situación, según han indicado el delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Francisco José Solano.

A través de un audio remitido a los medios, ha explicado que encontraron "una serie de desperfectos que, evidentemente, no se quedaban tranquilos", por lo que se ha dado aviso y los técnicos municipales y también de la agencia pública APAE se han desplazado para analizar "el estado de la infraestructura".

En este sentido y tras valorar la "celeridad" con la ha actuado la dirección del centro, ha explicado que, de momento, las clases se han suspendido. "Ese niño que estaba en el aula matinal, se le ha dicho a los padres que podían venir a recogerlo, y al resto, bueno, pues lo han tenido en el patio, incluso comunicando a través de la herramienta de Ipasen el que no trajese al alumnado", ha comentado.

El delegado se ha trasladado hasta el CEIP Jesús María para conocer de primera mano "cómo están las instalaciones" y la posible planificación de cara a mañana y los próximos días.

"Vamos a reunirnos directamente con la directora, que nos explique cuáles son los espacios que están afectados y si hay posibilidad de que en el resto de los espacios que existen en el centro educativo se pueda reubicar ese alumnado. Y, a partir de ahí, ver la posibilidad de que mañana se lleva a cabo un proceso normal, como cualquier otro día, o tuviésemos que mover algún grupo de alumnados a otro centro cercano a este", ha dicho.

Con respecto al origen de los daños, Solano ha aludido, "en principio" a que "puede ser que alguna filtración de agua a lo largo del fin de semana haya podido intervenir" y dar lugar a ellos. En todo caso, será el informe de los técnicos el que lo determine exactamente para, a partir de ahí, tomar las medidas oportunas.