Las familias del CEIP Jesús María, de Jaén, a la espera del informe sobre los daños: "Lo primero es la seguridad"

JAÉN 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Padres y Madres (Ampa) del CEIP Jesús María de Jaén está a la espera de conocer el informe sobre los daños detectados este lunes en el centro y que han obligado a suspender las clases, al tiempo que ha subrayado que "lo primero es la seguridad".

Así lo ha indicado a Europa Press el presidente de la entidad, Víctor Rodríguez, quien ha explicado que la situación se ha detectado a las 7,30 horas, cuando han accedido tanto las monitoras del aula matinal como las limpiadoras.

"La planta baja del edificio principal del centro tenía una parte del suelo hundida, estaba todo inundado y no había luz. Han llamado a la directora y, cuando ha llegado, han visto también que había grietas en algunas paredes", ha comentado.

Entonces, han "procedido a desalojar a las personas que había en ese momento" en el centro, situado junto a la Alameda Adolfo Suárez y que tiene en torno a 150 estudiantes. Eran fundamentalmente trabajadores y "un pequeño también del aula matinal" y, además, "han impedido el acceso al resto de personas".

"Estamos esperando el informe de los técnicos para saber cuál es la gravedad de la situación y qué medidas nos proponen. Lo que se nos ha comunicado ahora desde el centro es que, hasta nueva orden, está clausurado", ha manifestado el responsable de la Ampa.

Al hilo y aunque "la situación es de incertidumbre", Rodríguez ha destacado en lo más importante es la seguridad. "Las familias, lo primero que queremos es que nuestros hijos e hijas estén seguros y, en ese sentido, que se tomen el tiempo que se tengan que tomar para determinar si podemos volver al cole o no", ha precisado.

Ha apuntado, sin embargo, que "no es una situación fácil de gestionar" porque la mayoría de los padres trabaja y no puede quedarse en casa con ellos, lo que "obliga a tirar de abuelos, abuelas o de alguien con quien dejarlos".

Por ello, dentro de que se analice "todo bien y de que estén seguros de la solución" que se tome, ha solicitado información "lo antes posible", al margen de que "luego habrá ahí un abanico de situaciones y de opciones en función de las casuísticas".

APOYO MUNICIPAL

También sobre el CEIP Jesús María, se ha pronunciado la concejala de Seguridad Ciudadana, María del Carmen Angulo, que se ha desplazado hasta el colegio para interesarse por la situación y trasladar el apoyo del Ayuntamiento y los medios de los que dispone.

"Desde esta mañana a primera hora, que ya llegaron efectivos de policía Local, nos hemos presentado aquí con el jefe de Bomberos y con un técnico municipal, que ha llegado en muy poco tiempo y hemos estado haciendo una valoración para emitir un informe", ha indicado.

Según ha detallado, los daños se localizan en "los baños principales" del edificio, en un pasillo junto a la primera entrada, y "el aula matinal, que es justo la que está colindando a esos baños". Al respecto, ha explicado que, al margen del informe que puedan elaborar los técnicos municipales sobre las condiciones del centro, las competencias en materia de educación son autonómicas.

"La Junta de Andalucía es la que tiene que decir si se quedan aquí, si es posible compatibilizar una parte del edificio con dar esas clases de forma normal o no, porque estaban valorando la calefacción, si el agua saltaba, las obras que haya que hacer... Esa compatibilidad la tienen que ver ellos", ha concluido la edil.