El CMC de Córdoba propone que la tarifa normal de taxi abarque zonas en crecimiento y polígonos

Un taxi de Córdoba a la espera de clientes, en una imagen de archivo. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo del Movimiento Ciudadano (CMC) de Córdoba ha remitido ya el dictamen que le solicitó el Ayuntamiento de la ciuad y que aprobó en su última sesión plenaria sobre la propuesta de tarifas del taxi para el año 2027, y en el que considera "razonable" la subida del 4% propuesta para esta actividad, al basarse en la variación del IPC acumulado entre septiembre de 2025 y septiembre de 2026 y entender que los nuevos costes operativos del servicio se equilibran con el desarrollo de la actividad en la capital.

Sin embargo y según ha informado el CMC en una nota, el máximo órgano de participación ciudadana reconocido por el Ayuntamiento ha reclamado "una actualización progresiva, negociada y en algunos casos urgente de los límites urbanos de retorno, para ir aplicando la tarifa normal a núcleos consolidados y zonas en crecimiento, tanto de viviendas como industriales".

Así, el dictamen plantea, en líneas generales, "incluir de forma inmediata dentro de la tarifa normal a los nuevos desarrollos residenciales que se encuentran en expansión o ya habitados, como Huerta Santa Isabel Este y Oeste, Santa Ana de la Albaida y Ciudad Jardín de Poniente.

Igualmente, el órgano de participación pide aplicar este mismo criterio tarifario a las parcelaciones en proceso de legalización o dotación de servicios, "imitando la filosofía del autobús urbano, para no penalizar los desplazamientos entre el centro y los barrios periféricos".

Para concretar la medida, el CMC insta a modificar el anexo 2 del Reglamento Municipal sobre el Taxi y redefinir los límtes tras los cuales se cobra el retorno en los cuatro puntos cardinales del municipio.

De este modo, por el Norte, plantea ampliar el límite urbano hasta los bordes del PGOU en Ciudad Jardín de Levante (planes parciales O-2 y O-3), que ya "tienen aprobados los inmediatos desarrollos", e incluir los distintos núcleos de Santa Ana de la Albaida detrás de la entrada por la carretera de Trassierra.

Hacia el Oeste, pide extender el perímetro más allá del plan parcial de la carretera de Palma, para abarcar áreas comerciales "con gran presencia ciudadana por haber centros comerciales muy concurridos", e incluir "Electromecánicas, el Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones (CEFC) y el entorno de Hitachi", fijando el límite para cobrar el retorno en la Variante Oeste.

En el Sur de la ciudad y el municipio, el CMC reclama "llevar la tarifa normal hasta el puente de Ibn Firnás, abarcando la totalidad de los polígonos industriales de La Torrecilla y Amargacena, además del meandro de El Arenal y la Ciudad Deportiva del Córdoba CF" y, por último, hacia el Este demanda incorporar en la zona de tarifas normales los polígonos industriales de Chinales, Pedroches y El Granadal.