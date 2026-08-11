COAG Jaén exige frenar la especulación ante la bajada "artificial" del precio del aceite de oliva

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JAÉN 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La organización agraria COAG Jaén ha exigido que se frene la especulación en el sector del aceite de oliva tras la bajada "artificial" de los precios en origen que se están situando por debajo de los costes de producción, lo que supone, según ha indicado la organización, un incumplimiento de la Ley de la Cadena.

La asociación ha advertido de que, si la industria persiste en esta estrategia, responderán con movilizaciones y protestas durante el otoño. A través de un comunicado, el secretario general de COAG Jaén y responsable regional del sector, Francisco Elvira, ha calificado de "incomprensible e inaceptable" que se produzcan caídas de las cotizaciones en origen cuando las almazaras están "prácticamente vacías" y no existen excedentes de producto.

Según los últimos datos provisionales de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) a fecha de 31 de julio, hechos públicos por el Ministerio de Agricultura, ya se ha vendido casi el 90 por ciento de la producción. Esto deja a las bodegas de las almazaras con apenas el 25 por ciento de lo producido, es decir, unas 329.941 toneladas de las 1.300.800 toneladas totales obtenidas.

Para la organización agraria, no existen razones de mercado que justifiquen este descenso, el cual atribuyen al aumento de la especulación, a la entrada de aceites procedentes de terceros países y a la presión de una parte del mercado para forzar a la baja los precios de cara a la próxima campaña.

Elvira ha incidido en que se está forzando una bajada injustificada que ignora el incremento de los costes de producción. En este sentido, ha recordado que el último estudio de la Asociación Española de Municipios del Olivo (AEMO) recoge que, si en 2010 producir un kilo de aceite requería tres euros, actualmente el umbral mínimo de rentabilidad se sitúa en torno a los cinco euros por kilo.

"Los agricultores no podemos seguir soportando el impacto de la subida de los insumos y la energía mientras la distribución hunde las cotizaciones por debajo de lo que cuesta producir", ha lamentado el portavoz de COAG, quien ha calificado la situación de "insostenible" para la supervivencia del olivar y de las familias que dependen de él.

A pesar de la tendencia a la baja de los precios, las salidas de aceite al mercado por parte de las almazaras se mantuvieron en julio en 95.266 toneladas, una cifra en la línea de la campaña anterior y cercana a la media de 100.000 toneladas mensuales, previa al parón habitual del mes de agosto.

Por otro lado, COAG ha llamado la atención sobre el hecho de que la distribución acumula un 20 por ciento más de aceite que hace un año, sumando un total de 234.708 toneladas en manos de los envasadores.

Finalmente, el informe de la AICA detalla que las existencias totales nacionales a 31 de julio de 2026 se situaban en 568.692 toneladas de aceite (120.654 toneladas menos que el mes anterior). De esta cantidad global, 329.941 toneladas se encontraban en poder de los productores, 234.708 toneladas en manos de los envasadores y 4.042,89 toneladas en el Patrimonio Comunal Olivarero.