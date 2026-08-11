Un episodio de mar de fondo pone en alerta este miércoles las zonas de playa de Cádiz y Huelva

Archivo - Una playa de Rota con la bandera roja en agosto de 2025 por un episodio de mar de fondo. - AYUNTAMIENTO DE ROTA - Archivo

CÁDIZ 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) ha recomendado extremar la precaución en la costa occidental de Cádiz y en el litoral de Huelva situado al este de Punta Umbría ante la llegada de un episodio de mar de fondo que puede provocar fuertes corrientes de resaca y que se registrará durante las primeras horas de la tarde del miércoles, 12 de agosto.

La altura de las olas puede llegar a superar el metro y su periodo de recurrencia de 11 a 12 segundos hará que transporten más energía de la que puede apreciarse a simple vista, según ha indicado la Junta en una nota.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha emitido un boletín especial que sitúa el momento de mayor riesgo coincidiendo con la pleamar, en torno a las 16,00 horas, una situación que se mantendrá hasta la madrugada del día 13, cuando se perderá intensidad y el periodo de las olas descienda por debajo de los diez segundos.

Este mar de fondo procedente del oeste coincidirá con mareas vivas, con un coeficiente de 100 para la pleamar de la tarde del día 12 y 101 para la madrugada del 13, y con el perfil de verano de las playas, más sensible al oleaje, según la información aportada por el aviso de Aemet.

La combinación de estos factores puede favorecer la formación de corrientes de resaca potentes, que se producen cuando el agua acumulada en la orilla regresa hacia mar adentro por zonas concretas y pueden arrastrar rápidamente a los bañistas, aunque las olas no parezcan especialmente altas.

Aemet no prevé que el episodio afecte a las infraestructuras costeras y el principal riesgo se concentra en el baño y en las actividades recreativas en el mar.

RECOMENDACIONES A LOS BAÑISTAS

Desde la Agencia de Emergencias de Andalucía se ha aconsejado respetar en todo momento las banderas que ondeen en el litoral de Cádiz y Huelva y estar atento a los posibles cambios en las mismas, así como seguir las indicaciones de los socorristas del servicio de playas, emergencias y autoridades.

En todo caso, antes de meterse en el agua ha recordado la importancia de revisar si la bandera lo permite.

Al respecto, desde EMA 112 se ha apuntado que el baño está prohibido con bandera roja y con amarilla se debe extremar "al máximo" la precaución.

Asimismo, se ha insistido en la importancia de no entrar en el agua en playas sin vigilancia durante las horas de mayor riesgo y prestar "especial atención" a menores, personas mayores, bañistas con poca experiencia y personas con movilidad reducida.

También ha indicado que conviene evitar espigones, escolleras y otras zonas expuestas al oleaje, así como el uso de colchonetas, flotadores o elementos que puedan ser arrastrados mar adentro.

En caso de que una corriente de resaca arrastre a una persona, ha pedido mantener la calma y no intentar nadar directamente contra ella. La forma más segura de salir es desplazarse en paralelo a la costa hasta abandonar la corriente y dirigirse después hacia la orilla. Si no es posible regresar, se debe intentar mantener a flote, pedir ayuda levantando un brazo y reservar fuerzas.

Ante una situación de peligro hay que llamar inmediatamente al teléfono 112 y facilitar una ubicación lo más precisa posible.

Además, se ha advertido que no se entre en el agua para intentar un rescate sin preparación o medios adecuados, ya que esta actuación puede poner en riesgo a más personas. Es aconsejable mantener la visión constante de la persona con problemas en el agua y si es posible lanzarle algún objeto de flotación.