Archivo - COAG-A pide más recursos para garantizar el futuro del viñedo andaluz. - COAG ANDALUCIA - Archivo

SEVILLA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

COAG Andalucía ha respaldado la petición de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural para reforzar el presupuesto de la Intervención Sectorial del Vino y garantizar el futuro del sector vitivinícola andaluz. En la propuesta planteada por el Ministerio de Agricultura para la medida de Reestructuración y Reconversión del Viñedo, Andalucía únicamente recibiría financiación para el 23% del importe solicitado, el porcentaje más bajo de todas las comunidades autónomas.

Según ha detallado COAG Andalucía en una nota, con el recorte aplicado a todas las comunidades autónomas por falta de fondos, Andalucía es la "gran perjudicada". Sólo recibiría 2,3 de los 10,9 millones de euros solicitados por el sector. Para la organización agraria, este dato evidencia que el presupuesto destinado al sector resulta "claramente insuficiente" para atender las necesidades de una comunidad con el peso y la importancia vitivinícola de Andalucía.

La preocupación es aún mayor si se analiza la evolución del viñedo andaluz. Desde 2007 la superficie de uva para vinificación ha pasado de más de 33.000 hectáreas a unas 21.000 hectáreas en 2025, lo que supone la pérdida de más de un tercio del viñedo andaluz en menos de dos décadas. A esta reducción de la superficie se suma el descenso de los rendimientos registrado en las últimas campañas, reflejo de las dificultades que atraviesa el sector, agravadas por la sequía y los efectos del cambio climático.

Asimismo, COAG-A ha considerado que esta tendencia debe revertirse de forma "urgente" ya que "el viñedo no solo produce vino, conserva paisaje, biodiversidad, cultura e historia". Además, constituye "uno de los principales motores económicos de numerosas comarcas, genera empleo, fija población en el medio rural y sostiene Denominaciones de Origen centenarias que forman parte del patrimonio de Andalucía y de España".

Por ello, la organización agraria ha considerado "imprescindible" incrementar los recursos destinados al sector vitivinícola. "Proteger el viñedo andaluz es proteger un patrimonio histórico, cultural y socioeconómico que no puede permitirse seguir perdiendo superficie ni explotaciones por falta de apoyo", ha concluido.