La Junta restablece la normalidad en el baño en las playas de Punta Umbría y Matalascañas (Huelva) tras nuevos análisis

Archivo - Imagen aérea de Punta Umbría (Huelva). - AYUNTAMIENTO DE PUNTA UMBRÍA - Archivo

HUELVA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Delegación Territorial de la Consejería de Sanidad en Huelva levanta la recomendación de abstención temporal del baño y restablece la normalidad en las dos playas de Punta Umbría y Matalascañas (Almonte) afectadas por esta medida, después de que los resultados de las analíticas de seguimiento realizadas en ambos puntos de muestreo indiquen que los parámetros microbiológicos se encuentran dentro de los niveles permitidos y vuelven a ser aptos.

Según ha indicado la Junta en una nota de prensa, se trata en concreto de la zona de baño plaza del Atlántico en Punta Umbría y de la zona Pueblo Andaluz en Matalascañas. Esta actuación se enmarca en el Programa de Vigilancia Sanitaria de Aguas de Baño de Andalucía, que la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias intensifica durante el periodo veraniego con el objetivo de garantizar la protección de la salud de los bañistas y anticiparse y vigilar cualquier incidencia.

La Delegación ha enviado sendas resoluciones a los ayuntamientos de las dos localidades en las que se les notifica esta decisión y la retirada de las medidas informativas y de señalización dirigidas a los usuarios.

El Programa de Vigilancia Sanitaria de Aguas de Baño se desarrolla en la provincia de Huelva mediante el control de un total de 50 puntos de muestreo, ubicados en 25 zonas de baño de nueve municipios. Las muestras de agua son analizadas para determinar los diferentes parámetros exigidos por la normativa vigente, como los macroscópicos, transparencia, color, aceites minerales, presencia de espumas persistentes y sólidos flotantes, restos orgánicos y cualquier otro residuo -de cristal, plástico, caucho, madera- que pueda afectar a la salubridad de las aguas y se considere de interés sanitario.

Durante la temporada estival, la Dirección General de Salud Pública emite de manera quincenal informes sobre la calidad sanitaria de las aguas, que indican su aptitud o, en caso de incidencias, informan sobre recomendaciones o prohibiciones de baño.