COAG-A propone llevar la agricultura y la ganadería a las aulas para formar una "ciudadanía crítica y comprometida"

COAG presenta en la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía su proyecto "Por una educación basada en el conocimiento de nuestra riqueza agroalimentaria".

SEVILLA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) ha presentado oficialmente este martes en la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía su proyecto 'Por una educación basada en el conocimiento de nuestra riqueza agroalimentaria', una iniciativa que busca "acercar la agricultura y la ganadería a las aulas" y formar una "ciudadanía crítica, informada y comprometida" con la soberanía alimentaria.

En el encuentro han participado el responsable estatal del proyecto en la Comisión Ejecutiva de COAG, Jaume Bernis; el secretario de Relaciones Institucionales de COAG Andalucía, Miguel Pérez, y el coordinador técnico de COAG Andalucía, Ignacio Barrero. Por parte de la Junta, han estado presentes el viceconsejero de Educación, Pablo Quesada; la viceconsejera de Agricultura, Consolación Vera, y la directora general de Innovación y Formación del Profesorado, Estela Villalba.

COAG ha informado en una nota de prensa que ha trasladado al Gobierno andaluz la "necesidad urgente" de que la educación obligatoria incluya "contenidos sólidos" sobre el sector agroalimentario, su valor estratégico y el papel "esencial" de quienes producen los alimentos que sustentan la sociedad.

"No se puede construir un futuro sostenible sin entender de dónde viene lo que comemos, quién lo produce y en qué condiciones", ha subrayado Bernis, que ha destacado que "la educación es la semilla de la soberanía alimentaria". Por otro lado, ha recalcado que la "desconexión creciente" entre la ciudadanía y el origen de los alimentos tiene "consecuencias directas" sobre los hábitos de consumo, la salud y el futuro del medio rural, y ha advertido de que "sin conocimiento, no hay conciencia; y sin conciencia, no hay soberanía alimentaria posible".

Asimismo, COAG ha explicado a los viceconsejeros de Educación y Agricultura de la Junta que esta iniciativa se apoya en un informe técnico multidisciplinar, elaborado con aportaciones de expertos en ciencias naturales, sociales y económicas, que "evidencia la importancia" de formar desde la infancia una mirada crítica sobre el sistema agroalimentario. Concretamente, el documento plantea la incorporación de una asignatura o módulos transversales dedicados a la producción sostenible de alimentos, la cadena de valor y el consumo responsable, el patrimonio rural y la cultura agraria andaluza, y el impacto ambiental y social del modelo alimentario.

Por otra parte, el responsable del proyecto ha resaltado que "queremos que el alumnado conozca el enorme valor del trabajo agrario, la diversidad de los territorios y la importancia de cuidar la tierra". Además, para él "eso es educación para la vida, y también para la justicia social".

Asimismo, COAG ha considerado que "esta propuesta trasciende" el ámbito educativo, ya que afecta directamente a la salud, la economía y la sostenibilidad del país. Además, la organización ha resaltado que "en este sentido, el proyecto aspira a ser el germen de un cambio legislativo que reconozca el papel del sector primario en la formación ciudadana", con la colaboración de profesorado, asociaciones de familias, nutricionistas, pedagogos y agentes rurales.

"La soberanía alimentaria empieza en las aulas", ha manifestado Bernis, toda vez que ha señalado que "si los niños y jóvenes entienden cómo se produce la comida, aprenderán a valorarla y a proteger a quienes la hacen posible".

Finalmente, la organización ha destacado que el encuentro de este martes con Educación y Agricultura forma parte de una hoja de ruta que están llevando a cabo a nivel estatal, presentando el documento a partidos políticos, instituciones públicas y organizaciones sociales para recabar apoyos y construir un consenso social "amplio" que "refuerce" el vínculo entre educación, territorio y alimentación saludable.