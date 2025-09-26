COAG-A reclama al Gobierno "bloquear" la reforma de la PAC y pedir a la Comisión Europea "una propuesta sensata"

JAÉN 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de COAG en Andalucía, Juan Luis Ávila, ha reclamado al Gobierno de España "bloquear" la reforma de la Política Agraria Común (PAC), en lugar de negociar un borrador que puede suponer su "desaparición" en unos años, de modo que se exija a la Comisión Europea "una propuesta sensata".

Así lo ha indicado este viernes a los periodistas antes de reunirse en Jaén con la eurodiputada y portavoz de Agricultura en el Parlamento Europeo, Carmen Crespo, donde se ha referido al recorte de fondos planteado, si bien no es lo más relevante.

"Puede ser que, finalmente, en vez de un 20 por ciento, se quede en un cinco, en un tres, en un dos por ciento. No nos preocupa tanto eso, nos preocupa que el diluirlo todo en un mismo paquete automáticamente suponga en unos años la desaparición de la PAC", ha explicado.

Al respecto, ha considerado "fundamental" que no se negocie, ya que "se puede bloquear". En este punto, ha defendido que es "el momento de menos hipocresía", de manera que "lo que uno dice luego lo tiene que cumplir".

"El Gobierno de España, con un conjunto de gobiernos que todos se están posicionando en contra, perfectamente pueden paralizar y decir: presente una nueva propuesta sensata, con dos dedos de frente para enfrentarse a una situación de dificultad geopolítica delicada", ha afirmado Ávila.

En su opinión, además, la ciudadanía "tienen mucho que ver con esto" y debe "entender que se la están jugando de una forma muy dura", al igual que en otras "problemáticas" que preocupan mucho al sector y que, a su juicio, deberían preocupar también en general.

En este sentido, ha lamentado que el camino emprendido "hace ya años" por la Unión Europea "lleva a una situación que tiene que ver con mayor dificultad a la hora de la alimentación de los ciudadanos de la Unión Europea".

INSEGURIDAD ALIMENTARIA

Algo que, según ha añadido, tiene que ver "con una inseguridad alimentaria cada vez más patente", derivada de políticas que "están llevando a traer más productos de fuera" de la UE, "a tener una mayor dependencia" del exterior y producir "cada vez menos alimentos" en Europa.

"En un escenario como se nos plantea sobre la mesa de un presupuesto importantísimo a nivel de defensa, en una situación geopolítica muy difícil, nos podemos perfectamente ver en una situación de cierre de frontera y que los ciudadanos puedan enfrentarse a que sus hijos no puedan comer tres veces al día. Yo creo que esto es muy grave, cuesta decirlo, pero es lo suficientemente grave como para que la gente tome conciencia de lo que está sucediendo", ha recalcado.

Ha señalado, igualmente, que es "una locura" que se dicten normas para "producir alimentos de mucha calidad dentro de la Unión Europea y, sin embargo, lo que está entrando de fuera ni mucho menos cumple los requisitos" establecidos aquí. "Tanto es así que llevamos 2.235 alertas sanitarias en lo que llevamos de año", ha apostillado el responsable de COAG-A.

Por ello, ha insistido en la necesidad de "avanzar en soberanía alimentaria", punto en el que ha criticado que acuerdos como Mercosur o la propuesta de la PAC, "lo único que lleva es a hacernos más dependientes de terceros países, a vernos en un posible escenario de que la gente pueda pasar hambre y a comer cada día peor".

Con respecto al componente medio ambiental, ha censurado que se esté "haciendo un acuerdo con Mercosur" y se traigan "productos de la otra punta del mundo" con una importanye huella de carbono "cuando perfectamente se puede producir aquí".

A su juicio, la "excusa", por ejemplo, "de vender más aceite" en Sudamérica no es válida por cuanto sse puede "abrir la puerta a que haya gente que empiece a producir en extensiones bestiales" allí, "en unas condiciones mucho más favorables" y con "muchas menos" exigencias que en la UE.

"Y eso no es un problema únicamente de agricultores y ganaderos. Eso es un problema social en el que nosotros hacemos un llamamiento a la sociedad para que se una con nosotros para cambiar esta historia", ha dicho Ávila, quien ha rechazado que se esté "avanzando en destruir esa política" agraria que está en el germen de la propia Unión Europea.