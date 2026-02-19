COAG-A reclama un punto de inflexión con medidas "estructurales" para blindar el campo andaluz ante el cambio climático

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (2d), junto al comisario europeo de Agricultura, Christophe Hansen (2i), visitan zonas agrícolas afectadas por el tren de borrascas en Jerez de la Frontera. - Nacho Frade - Europa Press

SEVILLA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

COAG Andalucía ha subrayado que la visita institucional y la reunión celebrada en Jerez (Cádiz) con el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y el comisario europeo de Agricultura, Christophe Hansen, deben suponer un punto de inflexión para activar políticas de "reconstrucción inmediata", así como medidas estructurales orientadas a la "prevención y la resiliencia". El objetivo, según la organización, es "garantizar la continuidad del tejido productivo agrario andaluz ante un escenario climático cada vez más extremo".

Así lo ha manifestado tras la reunión de trabajo celebrada entre las distintas administraciones y el sector agrario andaluz, convocada a raíz de los daños ocasionados por el reciente tren de borrascas. En este encuentro, COAG Andalucía ha defendido la necesidad de articular una respuesta "conjunta, ambiciosa y con visión de futuro" que combine actuaciones urgentes con una planificación estratégica a medio y largo plazo.

En la reunión han participado el secretario general de COAG Andalucía, Juan Luis Ávila, junto al responsable de COAG Cádiz, Miguel Pérez. También han estado presentes el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, y el consejero de Agricultura, Ramón Fernández-Pacheco, además de representantes de las organizaciones profesionales agrarias y de las cooperativas agroalimentarias andaluzas.

En este contexto, Ávila ha insistido en que la "clave" pasa por una verdadera coordinación institucional, subrayando que "es fundamental que las administraciones se pongan de acuerdo". A su juicio, quienes lo han perdido todo necesitan "un paquete coordinado entre las distintas administraciones que les permita recuperar su potencial productivo".

Durante la reunión, el secretario general de COAG Andalucía también ha alertado sobre la situación delicada de los jóvenes agricultores recientemente incorporados al sector. "No podemos dejar atrás a los jóvenes", ha enfatizado, advirtiendo de que quienes se han incorporado en las últimas campañas, al enfrentarse a un escenario tan adverso, "lo primero que se plantean es abandonar". Por ello, ha defendido que este colectivo debe ser prioritario en el diseño de las ayudas, contando con el paquete de medidas "más ambicioso" que les permita consolidar sus explotaciones y continuar con su actividad.

Asimismo, Ávila ha trasladado que la respuesta por parte de la Unión Europea "no puede limitarse a actuaciones puntuales tras los temporales, sino que debe enmarcarse en una estrategia estructural de adaptación al cambio climático".

En este sentido, ha remarcado que Andalucía "es la frontera del cambio climático" y que el sector agrario andaluz se encuentra en "primera línea de batalla". Frente a esta realidad, ha advertido de que "no bastan únicamente los sistemas de seguros o las medidas coyunturales", sino que es necesario articular "un paquete de medidas estructurales que permitan afrontar el futuro con mayores garantías".