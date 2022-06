Codapa cree que flexibilizar horarios por el calor "no es solución" y aboga por "recuperar" la Ley de Bioclimatización

SEVILLA, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado por la Educación Pública (Codapa) creen que flexibilizar los horarios en olas de calor "no es una solución porque vulnera" el Derecho a la Educación y "plantearía un grave problema" para la conciliación, toda vez que apuesta por "recuperar" la Ley de Bioclimatización, que "lleva dos años en un cajón".

Desde Codapa explican, en declaraciones a Europa Press, que hay un protocolo para paliar los efectos del calor aprobado por la Junta de Andalucía en 2017 que "podemos decir que es un protocolo fantasma", ya que se aprobó en aquel año "por presión de la comunidad educativa, ante una situación muy parecida a la actual, pero nunca se ha aplicado". De hecho, a los equipos directivos "no ha llegado nunca ningún tipo de instrucción", añaden.

Asimismo, señalan que hay algunos colectivos de la comunidad educativa que han pedido a la Consejería de Educación y Deporte flexibilizar los horarios en épocas de calor extremo, pero desde la Codapa "entendemos que no es una solución porque vulnera el Derecho a la Educación y no es viable para las miles de familias que no pueden recoger a sus hijos e hijas a determinadas horas, para el alumnado que va a comedor". Eso plantearía "un grave problema" de conciliación laboral para las familias, precisan.

Por tanto, desde Codapa apuestan por "recuperar" la Ley de Bioclimatización, que "lleva dos años en un cajón, desde que se aprobó en 2020". "Las familias reivindicamos que se dote de presupuesto y se lleven a la práctica las medidas incluidas en la ley, que contemplaba la mejora de las condiciones térmicas y ambientales de los centros educativos andaluces mediante técnicas bioclimáticas y uso de energías renovables", manifiestan.

Por último, la confederación andaluza también recuerda que, además de aplicar la ley, las administraciones públicas responsables de los centros escolares "deben liberar presupuesto para dotar de espacios de sombra a los patios escolares, entre otros elementos que procuren la bajada de temperatura en las aulas", concluye.