Codapa valora que se mantengan las clases presenciales en centros escolares porque "garantiza" la igualdad entre alumnos

SEVILLA, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Andaluza de Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado por la Educación Pública (Codapa) valora la decisión de mantener las clases presenciales en los centros escolares al considerar que "protege y garantiza" el derecho a un acceso igualitario a la educación, y destaca que la incidencia del coronavirus "está siendo baja desde el arranque del curso".

En declaraciones a Europa Press, la presidente de Codapa, Leticia Vázquez, ha destacado que la Confederación mantiene "su apuesta y compromiso" por la educación presencial al considerar que es el formato que "mejor garantiza" la igualdad entre los alumnos en el acceso a la formación.

Además, ha apuntado que docencia a distancia "no está funcionando" y "en una amplia mayoría de los casos", los centros educativos "no están preparados ni para un modelo de semipresencialidad". "No existen garantías de acceso a las redes para todo el alumnado, no ha habido formación en competencia digital suficiente y no hay una plataforma común oficial y viable", ha señalado.

Por otro lado, y "gracias al esfuerzo" del profesorado, las direcciones de los centros y las familias, que "se han adaptado a los protocolos sanitarios", ha subrayado que la incidencia del coronavirus en los centros educativos "está siendo baja desde el arranque del curso".

De este modo, desde la Codapa han incidido en que valoran la decisión de mantener las clases presenciales al considerar que "protege y garantiza" el derecho a un acceso igualitario a la educación.