La colaboración público privada, clave para "nutrir de talento híbrido" al ecosistema emprendedor en Andalucía

El consejero de Univeridad e Innovación, en el centro, junto a representantes de Amazon, Fujitsu y Moeve; el vicerrector de CEU Fernando III y la moderadora del panel sectorial.

La colaboración público privada como un factor clave para "nutrir de talento híbrido" al ecosistema emprendedor en Andalucía, el aprendizaje continuo, el cambio cultural para "imbricar" la tecnología, el uso de aplicaciones digitales para llevar a cabo la transición energética y el "freno normativo" que afecta a muchas empresas a la hora de poner en marcha políticas de innovación han sido algunas de las ideas más repetidas y en las que más han coincidido los participantes del primero de los paneles sectoriales de la quinta edición del foro 'Andalucía hacia el futuro'.

Se trata de una jornada organizada por Europa Press con colaboración de la Fundación Cajasol, que ha aborda en este martes cuestiones trascendentales en el desarrollo de la comunidad autónoma como la innovación y el talento o el crecimiento económico y desarrollo empresarial.

En este sentido, el primero de esos paneles, titulado 'Innovación y talento', ha contado con el consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, junto al responsable de negocio para sector público de Amazon Web Services (AWS) en España, Óscar Sanz; la directora general de Sector Público, Defensa y Seguridad Nacional de Fujitsu, Patricia Úrbez; la directora de Innovación de Moeve, Belén Linares; y el vicerrector de Posgrado y Transformación Digital de la Universidad CEU Fernando III, Ricardo Díaz Martín, moderados por la directora general de Negocio de Europa Press, Candelas Martín de Cabiedes.

En su intervención, el consejero de Universidad, Investigación e Innovación, ha destacado que para retener talento es muy importante tener un mapa de titulaciones "dinámico", que cubra las necesidades del sector productivo. Para ello, ha esgrimido que en esta legislatura, el Gobierno andaluz ha aprobado un decreto de ordenación de la enseñanza, con 109 titulaciones en las universidades públicas y casi 90 en la privada.

"Resultado de los criterios de demanda y empleabilidad utiliazados, más del 50% de esas titulaciones son del ámbito STEM -- siglas en inglés de Ciencia (Science), Tecnología (Technology), Ingeniería (Engineering) y Matemáticas (Mathematics)-- y el resto, fundamentalmente, Economía, Derecho y Ciencias Sociales", ha asegurado el consejero.

Villamandos ha puesto también el foco en los incentivos otorgados a la agrupacion de empresas innovadoras, "que no existía en Andalucía", que está orientada a impulsar la innovación en las pymes, "de la mano de clústeres", así como una política de desarrollo de startups junto a Andalucía Emprende.

El representante de Amazon ha subrayado que más de 450.000 empresas adoptaron el pasado año la Inteligencia Artificial (IA) en España --muchas de ellas a través de Amazon World Service (AWS)-- y que aquellas que lo han hecho, "están viendo mejoras en sus ingresos y en su capacidad productiva".

Asimismo, Óscar Sanz ha destacado, como el resto de participantes en este panel sectoral, la colaboracion público privada como herramienta que permita "nutrir de talento" al ecosistema emprendedor.

En esa línea se ha manifestado la directora general de Sector Público, Defensa y Seguridad Nacional de Fujitsu. "Necesitamos generar un talento que sea camaleónico, capaz de dar indicaciones en su empresa a un 'boomer', a un 'millennial' o a un trabajador perteneciente a la denominada 'generación Z'.

Para Patricia Úrbez, Andalucía "lo está haciendo bien" para retener talento, pero faltan ingenieros de software: "debemos desarrollar productos que sean locales. Si sólo hablamos de tecnologías, nos equivocamos, necesitamos 'tecnólogos híbridos". Además, para ese cambio cultural "deberíamos imbricar la tecnología. Jamás hemos tenido tanta tecnología como hasta ahora, pero nunca hemos estado tan incomunicados como hoy en día".

TECNOLOGÍAS DISRUPTIVAS E INNOVADORAS

Otro de los temas en los que más han coincidido los ponentes han sido el hecho de que la tecnología tiene que ser "sostenible desde su concepción" y que hacen falta tecnologías "disruptivas e innovadoras".

Al respecto, para la directora de Innovación de Moeve, la apuesta por el Hidrógeno Verde es "fundamental", como una fuente de "mucho, mucho valor".

"No tendría sentido esa transición sin aplicaciones digitales. Nos debemos al valor que generamos, luego el reto es cómo acercar a investigadores --suscribo la excelencia en España y Andalucía-- con esa nuevas tecnologías, y para ello es clave esa colaboración público privada de la que vienen hablando mis compañeros de mesa", ha apostillado Belén Linares.

Por otra parte, el vicerrector de Posgrado y Transformación Digital de la Universidad CEU Fernando III ha lamentado el "freno normativo" y lo ha situado como uno de los factores "que explicarían la marcha de egresados de nuestra tierra", al tiempo que ha criticado que se premie al profesorado por investigación y publicaciones internacionales: "Estamos regalando conocimiento a nuestra competencia".

EL FUTURO EN ANDALUCÍA

En opinión de Villamandos, "se está dejando de emprender por necesidad y se empieza a hacer por vocación". Para ello, ha continuado el consejero, hay que dotar a Andalucía de infraestructuras singulares. "Nosotros colaboramos con el proyecto CEUS de Moguer (Huelva) y con el IFMIF-Dones de Granada, entre otras muchas iniciativas".

En cuanto a esa colaboración entre empresas, universidades y Administración, "me parece mucho mas interesante hablar de privada-pública --ha apostillado Villamandos-- que sean ellos quienes marquen hacia dónde tenemos que trabajar".

El representante de Amazon ha instado a la Administración "para que actúe como ejemplo de digitalizacion" y ponga de manifiesto que "esa innovación es segura"; desde Fujitsu se ha afirmado que Andalucía "está trabajando bien, con una red de aceleradoras que permiten posicionar bien a a la comunidad como 'hub' internacional", y en Moeve han destacado su planta de biocombustible de segunda generación: "queremos lanzar de manera inminente la primera fase del valle andaluz del Hidrógeno, con 400 Megavatios, que es aproximadamente de 14 a 16 campos de fútbol",

"Tenemos sol y viento inagotables, y no tenemos que exportarlo Gracias a la Junta por ir eliminando esa normativa tan restrictiva. El impulso a los centros tecnológicos y las startups me parace fundamental", ha concluido Belén Linares.

