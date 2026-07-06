El Colegio de Abogados de Granada afea los "inasumibles retrasos estructurales" hasta 2029 en señalamientos judiciales

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GRANADA 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Colegio de Abogados de Granada ha alertado este lunes 6 sobre la "preocupante situación" que atraviesa la Justicia en la provincia, donde los "inasumibles retrasos estructurales" han alcanzado "niveles incompatibles con el derecho de la ciudadanía a obtener una tutela judicial efectiva".

Según ha informado el Colegio de Abogados de Granada en una nota de prensa, la Corporación ha recibido en las últimas semanas quejas de varios compañeros por la fijación de juicios para el año 2029, con especial incidencia en la Jurisdicción Social.

Esta circunstancia supone que trabajadores, empresas y ciudadanos deben esperar al menos tres años para obtener una resolución judicial sobre "cuestiones tan sensibles como despidos, reclamaciones salariales, incapacidades, prestaciones de la Seguridad Social o conflictos laborales que afectan directamente a su estabilidad económica y personal".

Por su parte, los profesionales de la abogacía se han visto obligados a explicar a sus clientes que, pese a haber ejercido sus derechos en tiempo y forma, deberán afrontar "esperas desproporcionadas" para obtener una respuesta judicial.

Según el Colegio de Abogados, esta situación genera "frustración e incertidumbre" en los justiciables y, en muchos casos, un "inmerecido daño reputacional" para el colectivo profesional. Del mismo modo, estas "alarmantes dilaciones" también causan perjuicios directos para los propios letrados, que no podrán cobrar sus honorarios hasta concluir los asuntos.

En contexto, han asegurado que no se trata de una incidencia puntual, sino de un "problema estructural que se ha ido agravando con el paso del tiempo", como una implantación de una reforma judicial "sin la adecuada planificación ni los recursos necesarios y las continuas incidencias tecnológicas y que exige una respuesta urgente por parte de las administraciones competentes".

De este modo, la abogacía granadina ha insistido en que una Justicia a tres años vista "deja de cumplir adecuadamente su función constitucional y erosiona la confianza de la ciudadanía en las instituciones".

Por ello, el Colegio de Abogados de Granada ha considerado "imprescindible" la adopción "inmediata" de medidas que permitan revertir esta situación. En concreto, han considerado que resulta necesario reforzar las plantillas de jueces, magistrados, letrados de la Administración de Justicia y personal funcionario; dotar a los órganos judiciales de los recursos materiales y técnicos adecuados; crear nuevos órganos allí donde la carga de trabajo lo exige; y establecer planes específicos de choque para "reducir el volumen de procedimientos pendientes y recuperar la agilidad, la eficacia y la confianza en el sistema judicial".

Asimismo, la Corporación ha reiterado su compromiso con la defensa de los derechos de los ciudadanos y ha anunciado que "continuará denunciando cuantas situaciones comprometan el correcto funcionamiento del servicio público de Justicia, sin perjuicio de colaborar lealmente en la búsqueda de soluciones al creciente colapso judicial".