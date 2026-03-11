El Colegio de Arquitectos de Jaén destaca la "huella imborrable" que deja Luis Berges

Archivo - Acto de entrega de la Medalla de Oro y el título de Hijo Predilecto de Jaén a Luis Berges Roldán. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN - Archivo

JAÉN 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Colegio Oficial de Arquitectos de Jaén ha lamentado profundamente el fallecimiento este miércoles de Luis Berges Roldán, quien deja "una huella imborrable en numerosos edificios y espacios de gran valor cultural".

Arquitecto Honorífico del Colegio, Medalla de Oro de la Ciudad de Jaén e Hijo Predilecto, entre otras distinciones, ha sido "una de las figuras más relevantes de la arquitectura jiennense", según ha indicado la entidad en un comunicado.

"Con cien años de vida y una dilatada trayectoria profesional, dedicó su carrera de forma ejemplar a la defensa, conservación y puesta en valor del patrimonio histórico de nuestra provincia, dejando una huella imborrable en numerosos edificios y espacios de gran valor cultural", ha valorado.

Entre sus intervenciones más relevantes, se encuentra la recuperación del Palacio de Villardompardo, sede de los Baños Árabes de Jaén, considerada una de las actuaciones más relevantes en materia de restauración patrimonial en España y reconocida con el Premio Europa Nostra en 1984.

Además de su labor como arquitecto, Luis Berges destacó también como "extraordinario dibujante y divulgador del patrimonio", con "una valiosa obra gráfica que forma parte ya de la memoria cultural" de la provincia jiennense.

"Con su fallecimiento desaparece una figura fundamental para la arquitectura y el patrimonio de Jaén. Su obra, sin embargo, permanecerá como legado para las generaciones futuras", ha asegurado.

Finalmente, el Colegio Oficial de Arquitectos de Jaén ha querido trasladar su "más sentido pésame a sus familiares, amigos y a todos aquellos que compartieron con él su vida y su pasión por la arquitectura".