El Colegio de Enfermería de Córdoba alerta de que el 23,5% de los jóvenes ha sufrido quemaduras de sol en el último año

CÓRDOBA, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Colegio de Enfermería de Córdoba ha informado este martes de que el 23,5 por ciento de los cordobeses entre 18 y 34 años ha sufrido quemaduras de sol en el último año, así como que al 27,1 por ciento de los hogares les preocupa el cuidado de las ostomías durante la época estival, según los resultados de la encuesta 'La salud de los cordobeses: cuidados de la salud en verano' realizada por el colegio.

Tal y como ha indicado la institución colegial en una nota, el estrés por calor, el agotamiento por calor y la insolación o golpe de calor son los tres principales problemas de salud que produce la exposición a las altas temperaturas, ante los cuales las enfermeras cordobesas quieren ofrecer una serie de consejos y recomendaciones para prevenir o hacer frente a los efectos negativos del calor.

Todo ello, teniendo en cuenta que Córdoba es "la provincia andaluza que históricamente viene registrando una mayor tasa de mortalidad asociada a las altas temperaturas", según datos de la Consejería de Salud y Familias.

Además, el calor también puede ocasionar otras complicaciones, como las quemaduras solares, que es el problema directamente relacionado con la época estival que más preocupa a los cordobeses, con una incidencia media en los hogares del 11,7 por ciento en el último año, y que han padecido casi uno de cada cuatro, el 23,5 por ciento, en el caso de jóvenes entre 18 y 34 años.

Así lo señalan los datos de la encuesta 'La salud de los cordobeses: cuidados de la salud en verano' realizada por el Colegio Oficial de Enfermería de Córdoba, que reflejan que al 43 por ciento de los hogares de la provincia les preocupa mucho o bastante las quemaduras solares, y que, entre otros temas, la preocupación por el cuidado de las ostomías en verano está presente en el 27,1 por ciento de los encuestados.

La presentación de estos datos ha sido a cargo el presidente en funciones del Colegio de Enfermería de Córdoba, Enrique Castillo, quien ha estado acompañado por los enfermeros cordobeses Sonia Vega López, Gloria Fernández Martínez, Rafael Molero de la Mata y Lorenzo Pérez Santos; así como por el vocal de la Asociación de Ostomizados de Córdoba (Aocor), Álvaro Sánchez de Puerta.

Por lo que respecta al problema que más preocupa, el de las quemaduras solares, Enrique Castillo ha explicado que esta preocupación es casi diez puntos superior en el caso de las mujeres (51,9 por ciento frente al citado 43 por ciento de media), y en los hogares con hijos, sobre todo de cero a nueve años, donde este tema es motivo de inquietud para el 51,1 por ciento de las familias.

La citada encuesta también refleja que, a pesar de que el 11,7 por ciento de los hogares han padecido quemaduras de sol en el último año, "hasta en el 42,9 por ciento de los casos no ha habido ningún seguimiento del problema por parte de algún profesional sanitario", por lo que desde la Enfermería cordobesa han hecho un llamamiento a la ciudadanía para que también "cuenten con el apoyo de los profesionales en este tema, con el fin de evitar complicaciones para la salud", ha resaltado Castillo.

En relación a las altas temperatura y olas de calor, Rafael Molero, enfermero gestor de casos de la Unidad de Residencias del Distrito sanitario Córdoba-Guadalquivir, ha ofrecido una serie de consejos para hacer frente a las mismas, especialmente importantes para la población más sensible, como son los bebés y menores de cuatro años, las personas que realizan esfuerzos en el trabajo, los mayores, las que tienen enfermedades crónicas, los que recientemente han sido dados de alta en el hospital o las personas que toman determinados fármacos como diuréticos, antidepresivos o antihipertensivos.

En cualquier caso, los ciudadanos deben tener en cuenta los siguientes diez principales signos de alarma que pueden alertar de que se padece un problema por altas temperaturas. Estos signos son sed intensa; fuerte dolor de cabeza; náuseas y vómitos; piel caliente, roja y seca; fiebre elevada repentina; debilidad muscular o fatiga; calambres musculares; pulso rápido; somnolencia o mareo; y ya en casos más graves pérdida de conciencia y convulsiones.

Para prevenir los efectos negativos del calor y evitar estas señales de alarma, Rafael Molero ha explicado que los cordobeses deben tener en cuenta un decálogo para protegerse frente a las altas temperaturas. Así, destaca la necesidad de hidratarse y beber agua frecuentemente aunque no se tenga sed; consumir bebidas frescas no excesivamente frías; no beber alcohol y café; evitar comidas copiosas y consumir verduras, ensaladas y frutas, y utilizar ropa clara y calzado ligero, cómodo y transpirable, así como sombrero o gorra y abanico.

Igualmente, en el decálogo se incluye evitar la exposición al sol entre las 12,00 y las 18,00 horas, así como la actividad física y el deporte en exteriores; permanecer el mayor tiempo posible en lugares frescos o a la sombra; evitar utilizar aparatos que produzcan calor, como el horno; usar protección solar regularmente y, por último, en las horas centrales del día ir siempre acompañados de una botella de agua.