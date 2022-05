El Colegio de Enfermería de Córdoba elabora un decálogo de consejos para evitar problemas de salud por calor en la Feria

CÓRDOBA, 20 May. (EUROPA PRESS) -

El Colegio de Enfermería de Córdoba ha elaborado un decálogo de consejos a seguir para prevenir posibles problemas de salud por elevadas temperaturas y cómo reconocer los principales signos de alarma en caso de sufrir un golpe de calor, especialmente con motivo de la celebración de la Feria de Nuestra Señora de la Salud de la capital cordobesa.

Tal y como ha indicado la institución colegial en una nota, dicho decálogo se ha creado ante la llegada este fin de semana de una fuerte ola de calor a Córdoba, en la que las temperaturas podrían superar en la tarde de este viernes los 41 grados en la capital y la campiña cordobesa, motivo por el que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha establecido aviso naranja para este viernes y amarillo para el sábado por altas temperaturas.

En este contexto, el colegio de enfermería ha recomendado que los cordobeses que acudan este fin de semana al recinto ferial de El Arenal deben tener en cuenta "los diez consejos siguientes para protegerse frente a estas altas temperaturas", tal y como ha señalado Rafael Molero, enfermero gestor de casos del distrito sanitario Córdoba-Guadalquivir. Dichas indicaciones en su mayoría "son extrapolables a cualquier lugar de la provincia".

De este modo, el documento recoge la necesidad de hidratarse y beber agua frecuentemente, aunque no se tenga sed, siempre que si no exista una restricción hídrica por otros motivos o patologías; consumir bebidas frescas, no excesivamente frías, reduciendo las que contengan altos niveles de azúcares; reducir el consumo de alcohol y café; evitar comidas copiosas en las casetas de la feria y consumir verduras, ensaladas y frutas para recuperar sales minerales.

Igualmente, es recomienda la utilizar ropa clara y calzado ligero, cómodo y transpirable, así como sombrero o gorra y abanico; evitar la exposición al sol en el recinto de El Arenal entre las 12,00 y las 18,00 horas; permanecer en el interior de casetas preferentemente refrigeradas; usar protección solar regularmente y, por último, en las horas centrales del día en el recinto ferial ir siempre acompañados de una botella de agua.

Fuera del contexto de la feria, otras recomendaciones son reducir la actividad física y el deporte en el exterior entre las 12,00 y las 17,00 horas; permanecer el mayor tiempo posible en lugares frescos o a la sombra; no permanecer dentro de un vehículo estacionado y cerrado al sol, así como evitar utilizar aparatos que produzcan calor, como el horno, que hacen que aumente la temperatura ambiental.

Además, Molero ha indica que el calor no afecta a todas las personas por igual, por lo que hay que tener especial vigilancia de las personas mayores, sobre todo si viven solas o son dependientes, las personas con enfermedades crónicas o medicadas, aquellas que tienen sus facultades mentales disminuidas o con sobrepeso, así como los menores de cuatro años y los trabajadores al aire libre.

SIGNOS DE ALARMA

Por otro lado, también pueden mencionarse diez principales signos de alarma que pueden alertar de que se padece un golpe de calor durante la feria. Estos signos son sed intensa; fuerte dolor de cabeza; náuseas y vómitos; piel caliente, roja y seca; fiebre elevada repentina; debilidad o fatiga; calambres musculares; pulso rápido; somnolencia o mareo y, ya en casos más graves, pérdida de conciencia y convulsiones.

Ante estos síntomas lo más conveniente es avisar a los servicios sanitarios de urgencias, y mientras se espera la ayuda hay que enfriar el cuerpo, con paños de agua fría, además de beber agua fresca poco a poco.