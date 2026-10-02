El Colegio de Enfermería de Córdoba organiza actividades gratuitas con motivo del Día Mundial de la Salud Mental

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CÓRDOBA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Con motivo del Día Mundial de la Salud Mental, que se celebra el próximo 10 de octubre, el Colegio Oficial de Enfermería (COE) de Córdoba, a través de su grupo de asesoramiento de Enfermería especialista en Salud Mental, ha organizado la 'Semana de la Salud Mental', que se desarrollará los días 6, 7 y 8 de octubre en la sede colegial, con talleres y una charla --especialmente dirigida a adolescentes y jóvenes-- abiertos a la población en general, incluidos los profesionales de Enfermería.

Así lo ha indicado la institución colegial en una nota en la que ha detallado que la participación en estas actividades es gratuita, bajo inscripción previa. Bajo el lema 'Cuidar la salud mental es cuidar la vida', esta iniciativa tiene como objetivo promover la sensibilización y la concienciación sobre la importancia de la salud mental, facilitar herramientas para el cuidado del bienestar emocional y poner en valor el papel de la Enfermería en la promoción de la salud mental y la prevención de los problemas que se asocian a su falta.

De igual manera, se busca promover también al COE Córdoba como un espacio de encuentro, formación y sensibilización en torno al cuidado de la salud mental.

En concreto, esta 'Semana de la Salud Mental' incluye tres actividades. El próximo martes, 6 de octubre, de 12,00 a 13,00 horas, se desarrollará la charla 'Bienestar emocional: reconocer señales y aprender a cuidarnos', que será impartida por las enfermeras especialistas en Salud Mental Francisca Cañete e Inmaculada Suárez-Varela.

En esta actividad, dirigida a la población general, y especialmente a los adolescentes y jóvenes, se abordarán cuestiones como el bienestar emocional, la identificación de señales de malestar psicológico, el reconocimiento de las propias emociones y necesidades, así como diferentes estrategias básicas de autocuidado y recursos para solicitar ayuda cuando sea necesario. Todo ello empleando una metodología participativa, que combinará una exposición breve de los contenidos con ejemplos prácticos y situaciones cotidianas

El miércoles, 7 de octubre, de 11,30 a 14,30 horas, tendrá lugar el taller 'Técnicas de relajación y afrontamiento del estrés', dirigido a toda la población. El encargado de impartirlo será Martín David Toledano, enfermero especialista en Salud Mental. Durante las tres horas de duración de este taller, se trabajará, con una metodología teórico-práctica y participativa, sobre el concepto de estrés y su repercusión en la salud física y mental, la identificación de situaciones estresantes en los ámbitos laboral y personal, las técnicas de relajación y respiración consciente y diferentes estrategias de afrontamiento, combinando contenidos teóricos con ejercicios prácticos.

Por último, el jueves, 8 de octubre, de 17,00 a 18,30 horas, se desarrollará el taller 'Desescalada verbal y manejo de situaciones conflictivas en el ámbito sanitario', a cargo de Ana Isabel Canalejo, enfermera de Unidad de Hospitalización de Salud Mental y graduada en Psicología por la UNED.

Este segundo taller permitirá abordar la identificación de situaciones potencialmente conflictivas en el entorno sanitario, los factores que pueden incrementar la tensión, los principios básicos de la desescalada verbal y diferentes técnicas de comunicación eficaz, escucha activa y manejo de situaciones de agitación y conflicto. Todo ello también con una metodología participativa que combinará una exposición teórica breve con el análisis de situaciones prácticas y ejemplos del entorno sanitario.

La inscripción, que puede realizarse en 'https://forms.coecordoba.es/event/6abe3bd7606d0/registration', a todas estas actividades es gratuita, y los asistentes también recibirán materiales informativos especialmente diseñados para la ocasión, con el objetivo de reforzar los contenidos abordados y facilitar el acceso a información relacionada con el cuidado de la salud mental.

Con esta iniciativa, el Colegio de Enfermería de Córdoba y su citado grupo de especialistas, refuerzan su compromiso con la promoción de la salud mental, la prevención y el bienestar emocional; generando un espacio de formación, sensibilización y encuentro en torno a una cuestión fundamental para la salud y la calidad de vida.