El Colegio de Enfermería de Jaén inaugura nueva sede y amplía su residencia con 45 plazas más

Inauguración de la nueva sede colegial y la ampliación de la residencia de mayores del Colegio Oficial de Enfermería de Jaén. - JUNTA DE ANDALUCÍA

JAÉN 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Colegio Oficial de Enfermería de Jaén (Icoej) ha inaugurado este jueves su nueva sede colegial y la ampliación de su residencia de mayores, que suma 45 nuevas plazas, en un edificio situado en la zona del Bulevar de la capital jiennense. El acto ha contado con la asistencia de la consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Catalina García; el alcalde de Jaén, Julio Millán; el presidente del Icoej, Antonio Álamo; el delegado del Gobierno andaluz en Jaén, Jesús Estrella; y el subdelegado del Gobierno, Manuel Fernández.

Durante su intervención, la consejera ha subrayado que las nuevas instalaciones suponen "un hito en la evolución" de la institución, que ha ido ampliando y mejorando los servicios ofrecidos a sus colegiados. Asimismo, ha destacado que la ampliación de la residencia, que suma 45 nuevas plazas a las 58 ya existentes, refuerza el modelo impulsado por el colegio desde hace más de seis años, basado en la integración de la atención sanitaria y social, "como seña de identidad de la profesión enfermera".

La titular de Sostenibilidad y Medio Ambiente ha agradecido la invitación al Colegio de Enfermería de Jaén. No en vano, García ha participado en múltiples actividades en sus etapas como viceconsejera de Salud y Familias y, posteriormente, ostentando la cartera de Salud y Consumo en el Gobierno andaluz, por lo que este jueves ha mostrado de nuevo su "cercanía hacia esta institución, que siempre me ha acogido con cariño".

EL CONCEPTO DE 'ONE HEALTH' COMO "EJE ESTRATÉGICO"

En este sentido, la consejera ha puesto en valor el papel clave de la enfermería en el avance hacia un modelo de salud integral alineado con el enfoque 'One Health', una sola salud. "Los profesionales de la enfermería son un pilar esencial en la vigilancia, la prevención y la educación para la salud, y su labor resulta determinante para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos", ha comentado. Así las cosas, ha manifestado que Andalucía "está preparada para liderar un modelo de salud sostenible, moderno y basado en la evidencia científica", y que la colaboración entre instituciones, colegios profesionales y sociedad civil será fundamental para consolidar este enfoque como eje estratégico de las políticas públicas.

La visión 'One Health', tal y como ha recordado, "reconoce que la salud humana, la salud animal y la salud ambiental son inseparables y deben abordarse de manera conjunta". En este contexto, ha resaltado que este principio, asumido ya por organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud, la FAO, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, o la Organización Mundial para la Sanidad Animal, "constituye una guía imprescindible para afrontar los desafíos sanitarios y ambientales del siglo XXI, desde la prevención de enfermedades emergentes, hasta la gestión sostenible de los recursos naturales".

García ha remarcado que la Junta "está reforzando esta perspectiva transversal en todas sus políticas, especialmente en aquellas vinculadas a la sostenibilidad, la biodiversidad y la protección de los ecosistemas" y ha sentenciado que "no podemos hablar de bienestar sin hablar de calidad del aire, del agua, de la conservación de nuestros montes o del control de las enfermedades animales". "Todo está conectado", ha asegurado, insistiendo en que la salud pública depende directamente del equilibrio entre las personas, los animales y el entorno que comparten.

Por otro lado, el alcalde ha subrayado que con la puesta en servicio de este equipamiento "se abre una nueva etapa de un proyecto basado en el respeto y el compromiso" y, en este sentido, ha puesto en valor que la ampliación de la residencia y la integración de la sede colegial en el mismo entorno representan "una sociedad que cuida y valora a quienes han dedicado su vida al cuidado de los demás".

Millán ha trasladado el agradecimiento del Ayuntamiento y de la ciudad al presidente del Colegio Oficial de Enfermería de Jaén, así como a quienes impulsaron el proyecto en sus inicios, entre ellos José Francisco Lendínez y su equipo, cuyo trabajo resultó determinante para hacer realidad este espacio.

UN LUGAR PARA LOS ENFERMEROS JUBILADOS

El regidor ha recordado que el complejo nació con el objetivo de ofrecer a enfermeros jubilados un lugar donde seguir sintiéndose escuchados y reconocidos, al tiempo que se configuraba como un centro abierto a la sociedad. El alcalde ha destacado también el enclave, situado en una zona "joven y dinámica" de Jaén.

Asimismo, Millán ha reiterado el compromiso municipal "con iniciativas que sitúan a las personas en el centro", al tiempo que ha mostrado la disposición del consistorio a seguir colaborando con el Colegio en proyectos que contribuyan a sumar salud y bienestar en la ciudad.

Por último, Millán ha concluido con un reconocimiento expreso a los enfermeros, en activo y jubilados, por su dedicación y ejemplo y ha asegurado que "una sociedad mejor se construye cada día desde el cuidado y la empatía. No hay futuro sólido sin respeto por quienes han hecho posible el presente que hoy disfrutamos", ha aseverado.