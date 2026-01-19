El Colegio de Enfermería se pone "a plena disposición" para "colaborar en lo que sea necesario" en Adamuz (Córdoba)

Imagen de familiares de víctimas en el siniestro ferroviario de Adamuz (Córdoba) accediendo al punto de información habilitado en el Centro Cívico Poniente Sur. A 19 de enero de 2026, en Córdoba (Andalucía, España). - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Andaluz de Enfermería (CAE) ha enviado este lunes su "más sentido pésame" y su "cercanía" a las familias y allegados de las víctimas del grave accidente ferroviario ocurrido en el término municipal de Adamuz (Córdoba).

Como órgano colegial que representa a la profesión enfermera en Andalucía, el Consejo Andaluz de Enfermería se ha puesto "a plena disposición" de las administraciones públicas y de las autoridades sanitarias para "colaborar en todo aquello que sea necesario", ofreciendo el apoyo y los recursos profesionales que contribuyan a la mejor atención posible a los afectados, ha destacado en una nota.

Asimismo, ha expresado su "apoyo y mejores deseos de una pronta y completa recuperación" a todos los heridos que están siendo atendidos en los centros sanitarios andaluces, especialmente en el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba y en el Hospital Alto Guadalquivir de Andújar (Jaén), que han asumido la atención sanitaria de los afectados, ha expresado María del Mar García, presidenta del CAE.

Desde el Consejo Andaluz de Enfermería, "queremos reconocer públicamente la extraordinaria labor desarrollada por los profesionales sanitarios, y de manera muy especial por las enfermeras y enfermeros andaluces, que una vez más han demostrado su compromiso, profesionalidad y vocación de servicio en una situación de emergencia de gran magnitud, prestando una atención integral, humana y de alta calidad a las víctimas y a sus familias".

"En estos momentos de dolor y de tanta dureza, la Enfermería andaluza reafirma su compromiso con la atención y ayuda a la ciudadanía, cuidado de los heridos y apoyo a familiares". Ante las necesidades asistenciales derivadas de este suceso, "animamos a la ciudadanía a colaborar mediante la donación de sangre, un gesto solidario imprescindible en estos momentos y que puede salvar vidas, y hacerlo acudiendo a las instalaciones de forma gradual y siguiendo las indicaciones de las autoridades y centros sanitarios", ha añadido María del Mar García, presidenta del CAE.