El Colegio de Geólogos de Andalucía se pone a disposición del nuevo Gobierno para asesorar en los planes de desarrollo

Publicado 13/02/2019 14:44:42 CET

SEVILLA, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Colegio de Geólogos de Andalucía (Icoga), tras el nombramiento este martes en Consejo de Gobierno de los nuevos secretarios y directores generales, ha señalado que "confía en que estos cambios traigan consigo una nueva apertura al diálogo con colectivos profesionales, claves a la hora de asesorar en los planes de desarrollo de la comunidad y optimizar así la gestión pública".

Así, el Icoga se ha puesto a disposición del nuevo Gobierno andaluz, tendiendo la mano a los nuevos cargos de gestión para que "se cuente con el colectivo en todas aquellas cuestiones en las que su asesoramiento pueda ser de interés y utilidad para todos los ciudadanos, incluidas las de la propia organización interna de la Administración, participando en las modificaciones de la estructura organizativa y puestos de trabajo en donde intervenga el colectivo".

"Esperamos que, en esta nueva etapa y con los nuevos protagonistas, podamos trabajar para construir un modelo de relación que sirva para alcanzar las mejoras deseadas en aspectos claves como el agua y la gestión hidráulica, la ordenación del territorio, las infraestructuras, el medio ambiente y minas", ha advertido.

En este último punto, el Colegio de Geólogos de Andalucía en boca de su presidente, Antonio Jesús García, se ha felicitado de la creación de una Secretaría General de Energía y Minas con rango de Viceconsejería al entender que, "con esta categoría el nuevo Gobierno deja claro su apuesta por un sector productivo que puede llegar a ser una de las piedras económicas angulares en la comunidad andaluza en un contexto de desarrollo sostenible".

No obstante, ha advertido, "esperamos que no sea sólo imagen ya que recordarán que el anterior Gobierno elaboró planes específicos sobre minas, como la Estrategia Minera 2020, que contó con el asesoramiento de este colectivo, entre otros, pero no con una dotación presupuestaria definida".

Sin embargo, desde el Icoga están convencidos de que "la intención del nuevo Gobierno es fortalecer este y otros sectores de desarrollo en donde los profesionales de la geología tienen un papel destacado".

Así, García ha querido recordar la importancia de "priorizar la gestión en los acuíferos andaluces y el aprovechamiento racional de los mismos, de cara a prevenir posibles periodos de sequía, como los ocurridos el pasado año cuando algunos municipios andaluces se encontraron desabastecidos durante largos periodos".

"Debemos de concienciar al nuevo Gobierno de que una buena gestión en aspectos concretos, como por ejemplo el agua, propicia un elevado ahorro a las arcas públicas y un claro beneficio social, empresarial y medioambiental".

En los próximos días, el Colegio de Geólogos de Andalucía solicitará reuniones a las distintas secretarías y direcciones generales vinculadas con este colectivo a fin de hablar, entre otros aspectos, de la oferta de empleo público, que sin un criterio definido ha perjudicado al colectivo en esta última década, la plena disposición a colaborar en el nuevo plan de ordenación del territorio, en la racionalización de los recursos hídricos, así como en medio ambiente, infraestructuras y minas.