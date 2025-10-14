El Colegio de Médicos de Córdoba y Caixabank renuevan su convenio de colaboración

CÓRDOBA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Colegio Oficial de Médicos de Córdoba y CaixaBank han suscrito este martes la renovación de su convenio de colaboración, que refuerza y da continuidad a la relación institucional que ambas entidades mantienen desde hace años y que tiene como finalidad principal dotar de respaldo económico e institucional a los Premios de Investigación Médica, convocados anualmente por el Colegio con el apoyo de CaixaBank y consolidados como una referencia en el ámbito científico.

La firma, según ha informado el Colegio de Médicos en una nota, se ha llevado a cabo en la sede colegial, por parte de la presidenta del Colegio, la doctora María del Carmen Arias, y de la directora de Área de Negocio de CaixaBank en Córdoba capital, María José Torres, en presencia de representantes de ambas instituciones.

En este contexto, Arias ha manifestado que "con este convenio reafirmamos nuestro compromiso con la investigación médica, un pilar fundamental para el avance de la ciencia y la mejora de la calidad de vida de los pacientes. Los Premios de Investigación se han consolidado como un espacio de reconocimiento al esfuerzo y a la excelencia de nuestros profesionales, y contar con el apoyo de CaixaBank para su continuidad es motivo de orgullo y una garantía de futuro".

Por su parte, la representante de CaixaBank, María José Torres, ha señalado que para su entidad "es un honor colaborar en la promoción de la investigación médica en Córdoba. Estos premios son un ejemplo de cómo el esfuerzo y el talento pueden contribuir al progreso de la sociedad, y desde CaixaBank seguiremos apoyando iniciativas que fomenten la innovación, el conocimiento y la excelencia profesional."

Con la firma de este convenio, el Colegio Oficial de Médicos de Córdoba y CaixaBank consolidan su "alianza estratégica en favor del impulso a la investigación médica, fortaleciendo su compromiso conjunto con la excelencia científica y el servicio a la sociedad".