El Colegio Príncipe Felipe de Motril (Granada) mantiene la suspensión de las clases presenciales

MOTRIL (GRANADA), 29 (EUROPA PRESS)

Los alumnos del Colegio Príncipe Felipe de Motril (Granada) seguirán sin clases presenciales este jueves después de que el miércoles se detectaran filtraciones por una claraboya que estaban descargando mucha agua en el centro, según han informado a Europa Press fuentes de la Junta.

La Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y FP ha comunicado a las familias que, debido a las previsiones meteorológicas para esta jornada, la actividad lectiva presencial en el centro queda sustituida por el modo telemático, a través de los medios informáticos y plataformas que se utilizan habitualmente en el desarrollo del currículo.

El alumnado será atendido por el profesorado vía telemática desde sus hogares, con arreglo a la programación didáctica que el centro tiene prevista en la planificación lectiva para el alumnado.

El Ayuntamiento de Motril informó ayer de que intervendrá en el colegio tras la resolución de competencias emitida a principio de semana por la Junta de Andalucía y también prevé obras similares en otros centros educativos del municipio.